تويتر يعاقب ترامب ويوقف حسابه بشكل نهائي

أوقف "تويتر" الحساب الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل نهائي.

غلق حساب ترامب على تويتر وقالت شركة "تويتر" إنها علقت ترامب بشكل دائم بسبب وجود خطر استغلاله في التحريض على المزيد من العنف، مشيرة في بيان: "بعد المراجعة الدقيقة للتغريدات الحديثة الصادرة عن حساب الرئيس دونالد ترامب والسياق المحيط بها، وتحديدا كيفية تلقيها وتفسيرها على الموقع وخارجه، قمنا بتعليق الحساب نهائيا بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف."

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