تويتر يواصل معاقبة ترامب بغلق حسابات مقربين منه لاتهامهم بترويج نظرية المؤامرة والتحريض على العنف

لم تكتفى شركة "تويتر" بإيقاف حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل نهائي، فقد قررت الشركة حذف حسابات مايكل فلين، مستشار الأمن القومى الأمريكي السابق، وسيدني بأول، محامية ترامب، وأنصار آخرين رفيعي المستوى للرئيس دونالد ترامب ممن روجوا لنظرية مؤامرة.





وقالت شركة تويتر إنها أوقفت حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهائيا بسبب خطر المزيد من التحريض على العنف.

وقالت الشركة "بعد المراجعة الدقيقة للتغريدات الأخيرة لحساب دونالد ترامب والظروف المحيطة بها، أوقفنا الحساب نهائيا بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف".