عارضة أزياء بريطانية تنتحر بسبب مرض عقلي

عارضة الأزياء البريطانية ستيلا تيننت تصدرت المجلات العالمية بعد انتحارها بسبب فشلها في التعامل مع مرضها العقلي، حيث تم العثور على جثتها داخل منزلها ببريطانيا، إلا أن الطب الشرعي لن يحدد السبب الحقيقي في وفاتها.

انتحار عارضة الأزياء البريطانية ستيلا تيننت

أكد الطب الشرعي، خلال الساعات القليلة الماضية، أن بعد تشريح الجثة لن يتبين أي شبهات جنائية على الإطلاق.

ومن جانبها كشفت أسرتها، عن تدهور الحالة العقلية لإبنتهم، موضحة في بيان أصدرته عقب صدور تقرير الطب الشرعي أن ستيلا كانت تعانى من مرض عقلي وفشلت فى التوافق معه وهو ما دفعها إلى الانتحار.

معلومات عن عارضة الأزياء ستيلا تيننت

كانت ستيلا تعيش مع زوجها وأبنائها الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 22 عام، وهي حفيدة أندرو كافيدش دوق مقاطعة "ديفانشاير" البريطانية وزوجته ديبورا ميتفورد.

ظهرت ستيلا لأول مرة على غلاف مجلة فوج فى ديسمبر 1993 بالصدفة وفقًا لتصريح للعارضة الراحلة في أحد الحوارات لمجلات الأزياء، حينما عُرض عليها أن تنضم لحملة بيت أزياء فيرساتشى في باريس وعندما أنتهت من عملها معهم فوجئت بنشر صورتها على غلاف الأصدار الأيطالى لمجلة فوج.