نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بارد ليلا.. تفاصيل طقس اليوم السبت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس اليوم السبت، حيث إنه من المتوقع أن يكون دافئًا على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة.

كما تنبأت الهيئة، بشبورة مائية صباحًا وطقسًا مائلًا للدفء على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، مائلًا للدفء على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

وتتوقع الأرصاد أيضا، أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس باردًا ليلًا على القاهرة والوجه البحري، وباردًا على السواحل الشمالية، باردًا على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة السبت: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 12 درجة.