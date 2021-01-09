الأرصاد تعلن حالة طقس اليوم : شبورة تصل إلى حد الضباب .. وعظمى القاهرة 23

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون اليوم، حالة الطقس نهارا دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، مائل للدفء على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، ومائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة دافئ على شمال الصعيد والرياح معتدلة.





وقالت الأرصاد، إنه هناك شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من نصف متر الى 1.25 متر والرياح السطحية شمالية شرقية .

وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 23 14

الاسكندرية 22 13

وادى النطرون 22 14

طنطا 22 14

شبين الكوم 22 14

دمنهور 22 14

بلطيم 23 14

مطروح 20 13

السلوم 23 11

سيوة 21 10

بورسعيد 22 15

دمياط 21 14

الزقازيق 23 14

المنصورة 22 13

الاسماعيلية 23 12

السويس 23 12

العريش 22 11

رفح 21 11

رأس سدر 23 13

نخل 22 04

نويبع 24 17

طابا 22 14

كاترين 19 05

الطور 24 15

شرم الشيخ 26 17

الغردقة 26 16

مرسى علم 25 15

الفيوم 24 12

بنى سويف 24 12

المنيا 24 09

أسيوط 25 10

سوهاج 26 10

قنا 27 10

الأقصر 28 11

أسوان 28 12

ادفو 28 13

أبوسمبل 27 14

الوادى الجديد 26 09

شلاتين 29 19

ابو رماد 28 18

حلايب 26 20

رأس حدربة 26 19