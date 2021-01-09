تفقد السيسى مشروع مستقبل مصر يتصدر اهتمامات صحف القاهرة

جدة - نرمين السيد - ونقلت الصحف تصريحات المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى الذى أوضح أن مشروع (مستقبل مصر)، الممتد على مساحة 500 ألف فدان، يأتى ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم الفرص الانتاجية الكامنة فى مجال استصلاح الأراضى والإنتاج الزراعى ليصبح إضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية التنموية العملاقة التى تنفذها الدولة فى كافة المجالات وعلى اتساع الرقعة الجغرافية للبلاد.

ويهدف المشروع لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين، ولسد الفجوة فى السوق المحلى ما بين الإنتاج والاستيراد ومن ثم توفير العملة الأجنبية لصالح الاقتصاد القومى للدولة، بالإضافة إلى توفير آلاف من فرص العمل المباشرة، ومئات الآلاف أخرى غير مباشرة لكافة فئات المواطنين نظراً للأنشطة المتنوعة والفرص الاستثمارية العديدة التى يوفرها المشروع باشتراك كبرى الشركات الزراعية المتخصصة من القطاع الخاص.

وقال المتحدث الرسمى إن الرئيس السيسى اجتمع فى نهاية الجولة التفقدية ببعض من رؤساء الشركات الزراعية المتخصصة المشتركة فى المشروع وكذلك بعدد من مسؤولى الإدارة، بمشاركة الفريق محمد عباس قائد القوات الجوية، حيث اطلع على تفاصيل وتطورات المراحل الحالية والمستقبلية للمشروع.

ووجه الرئيس السيسى بتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف جهات الاختصاص لتحقيق جدارة تنفيذ مشروع (مستقبل مصر) نظراً لرقعته الجغرافية الشاسعة، وبهدف تطوير قطاع الإنتاج الزراعي، وما يتصل به من صناعات غذائية وزراعية، وليكون قيمة مضافة لمنظومة المشروعات القومية فى مجال الزراعة والغذاء وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوفير فرص العمل فى تخصصات مختلفة بالمشروع الذى يمثل احدى التوسعات الإقتصادية الكبرى التى من شأنها تحقيق النمو الاقتصادى والتنموى لمصر لصالح الاجيال الحالية والقادمة.

كما شدد على الالتزام بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل لسلامة العمال والموظفين.

وأشارت الصحف إلى إصدار القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها للإدارات التخصصية المعنية بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم للمناطق والمنشأت الخدمية التى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين.

حيث تم الدفع بأطقم التطهير للقيام بأعمالها بمجمع التحرير وواجهاته الخارجية والمناطق المحيطة، وكذا موقف أتوبيسات الفريق عبدالمنعم رياض وموقف أحمد حلمى بإعتبارهما من أهم مواقف النقل الجماعى بما يحتوايانه من خطوط مواصلات جماعية لكل أنحاء القاهرة الكبرى، إضافة إلى محطة مترو الأنفاق "أنور السادات" بميدان التحرير ومحطة مترو الشهداء "بميدان رمسيس" وما يحتويانه من بوابات للدخول والخروج وأرصفة، فضلا عن دفع عربات التطهير المتحركة والثقيلة لمحطة سكك حديد مصر التى تشهد كثافة عددية من المستخدمين لها يومياً.

يأتى ذلك انطلاقا من المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة تجاه المجتمع المدنى، وفى إطار خطة معاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة انتشار الموجة الثانية من فيروس "كورونا" واتخاذ كافة الإجراءات التى تكفل حماية أبناء الشعب المصرى.

وحرصت القوات المسلحة على استخدام أحدث وسائل ومعدات التعقيم والتطهير ذات المعايير العالمية لضمان تنفيذ كافة الإجراءات بأعلى جودة، وتنفيذ أكبر قدر ممكن من أعمال التطهير بتلك الأماكن أثناء خلوها من المواطنين المترددين عليها، فضلاً عن تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير فى أوقات متأخرة من الليل حتى الصباح الباكر لضمان عدم تعطل حركة المرور.

يأتى ذلك فى إطار تقديم القوات المسلحة المعاونة لكافة أجهزة الدولة المختلفة؛ لمجابهة خطر انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وفى الشأن المحلى أيضا أشارت الصحف إلى انعقاء الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد، صباح الثلاثاء المقبل.

جاء ذلك فى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥ لسنة ٢٠٢١ ميلادية، والذى تم نشره فى الجريدة الرسمية.

عالميا، استعرضت الصحف تصريحات مسؤولة اللقاحات فى منظّمة الصحة العالمية كيت أوبراين، التى قالت إن الدول الأكثر فقرا ستبدأ تلقى أولى اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بين نهاية يناير الجارى ومنتصف فبراير المقبل.

وأضافت أوبراين، الجمعة، أن برنامج (كوفاكس) أبرم اتّفاقات لشراء مليارى لقاح، على أن تبدأ أولى الجرعات فى الوصول خلال الأسابيع المقبلة، مضيفة أن البرنامج الدولى الذى أطلقته منظمة الصحة العالمية بدعم من "التحالف من أجل اللقاحات"، يهدف إلى المساعدة فى ضمان الحصول العادل على اللقاحات ضد (كوفيد-19)، كما يسعى إلى تقديم جرعات كافية لتحصين 20 % من السكان فى كل البلدان المشاركة فيه بحلول نهاية العام.

وعلى الصعيد الرياضي، يستهل الأهلى مشواره فى دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا لكرة القدم، بمواجهة فريق المريخ السودانى فى القاهرة، فيما يبدأ الزمالك مشواره فى المسابقة بمواجهة فريق مولودية الجزائر فى القاهرة أيضا.

وأسفرت قرعة دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا عن وقوع الأهلى فى المجموعة الأولى إلى جانب فرق "فيتا كلوب الكونغولى وسيمبا التنزانى والمريخ السوداني"، فيما جاء الزمالك فى المجموعة الرابعة مع فرق "الترجى التونسى ومولودية الجزائر وتونجيت السنغالي".