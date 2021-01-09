نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونعرضها في السطور التالية:

وجهت لقاء الخميسي، الدعم لزوجها، محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة، عقب الهزيمة من انبي في الدوري . نشرت فيفي عبده صورة جديدة لها، من خلال خاصية "استوري" حسابها على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". شاركت الفنانة سمية الخشاب، جمهورها صور جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". نشر المخرج والمؤلف محمد سامى صورة له من كواليس أحد أعماله عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، صورة جديدة من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور ومقاطع الفيديوهات انستجرام. تذكر الفنان رامى صبرى، النجم الراحل عامر منيب بكلمات مؤثرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا.. أحدث ظهور لـ فيفي عبده.. لقاء الخميسي تدعم زوجها بعد الهزيمة.. ورامي صبري يشارك بذكرى للراحل عامر منيب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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