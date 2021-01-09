نعى المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، وأعضاء هيئة المكتب، والمجلس الأعلى للنقابة، اللواء أركان حرب مهندس محمود مغاوري، أمين عام نقابة المهندسين .
وقال النقيب، فى بيان له حول هذا الشأن، : "داعين الله للفقيد الغالي بالرحمة والمغفرة وللأسرة بالصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".
الجدير بالذكر أن اللواء محمود مغاورى تولى عدة مناصب منها رئيس الجهاز المركزي للتعمير سابقا ونائب رئيس الهيئة الهندسية لقوات المسلحة سابقا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة اللواء محمود مغاوري نائب رئيس الهيئة الهندسية لقوات المسلحة سابقا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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