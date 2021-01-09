وفاة اللواء محمود مغاوري نائب رئيس الهيئة الهندسية لقوات المسلحة سابقا

نعى المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، وأعضاء هيئة المكتب، والمجلس الأعلى للنقابة، اللواء أركان حرب مهندس محمود مغاوري، أمين عام نقابة المهندسين .

وقال النقيب، فى بيان له حول هذا الشأن، : "داعين الله للفقيد الغالي بالرحمة والمغفرة وللأسرة بالصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".

الجدير بالذكر أن اللواء محمود مغاورى تولى عدة مناصب منها رئيس الجهاز المركزي للتعمير سابقا ونائب رئيس الهيئة الهندسية لقوات المسلحة سابقا.