تفقد الرئيس السيسي مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي يتصدر اهتمامات صحف القاهرة

سلطت صحف القاهرة الصادرة، صباح السبت، الضوء على عدد من الموضوعات ذات الشأن المحلي، في صداراتها تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع (مستقبل مصر) للإنتاج الزراعي باستصلاح ٥٠٠ ألف فدان على امتداد طريق محور الضبعة بالاتجاه الشمالى الغربي للجمهورية.

ونقلت الصحف تصريحات المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي الذي أوضح أن مشروع (مستقبل مصر)، الممتد على مساحة ٥٠٠ ألف فدان، يأتى ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم الفرص الانتاجية الكامنة في مجال استصلاح الأراضى والإنتاج الزراعي ليصبح إضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية التنموية العملاقة التي تنفذها الدولة في كافة المجالات وعلى اتساع الرقعة الجغرافية للبلاد.

ويهدف المشروع لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين، ولسد الفجوة في السوق المحلي ما بين الإنتاج والاستيراد ومن ثم توفير العملة الأجنبية لصالح الاقتصاد القومى للدولة، بالإضافة إلى توفير آلاف من فرص العمل المباشرة، ومئات الآلاف أخري غير مباشرة لكافة فئات المواطنين نظرًا للأنشطة المتنوعة والفرص الاستثمارية العديدة التي يوفرها المشروع باشتراك كبرى الشركات الزراعية المتخصصة من القطاع الخاص.

وقال المتحدث الرسمي إن الرئيس السيسي اجتمع في نهاية الجولة التفقدية ببعض من رؤساء الشركات الزراعية المتخصصة المشتركة في المشروع وكذلك بعدد من مسؤولي الإدارة، بمشاركة الفريق محمد عباس قائد القوات الجوية، حيث اطلع على تفاصيل وتطورات المراحل الحالية والمستقبلية للمشروع.

ووجه الرئيس السيسي بتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف جهات الاختصاص لتحقيق جدارة تنفيذ مشروع (مستقبل مصر) نظرًا لرقعته الجغرافية الشاسعة، وبهدف تطوير قطاع الإنتاج الزراعي، وما يتصل به من صناعات غذائية وزراعية، وليكون قيمة مضافة لمنظومة المشروعات القومية في مجال الزراعة والغذاء وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوفير فرص العمل في تخصصات مختلفة بالمشروع الذي يمثل احدى التوسعات الإقتصادية الكبرى التي من شأنها تحقيق النمو الاقتصادي والتنموى لمصر لصالح الاجيال الحالية والقادمة.

كما شدد على الالتزام بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل لسلامة العمال والموظفين.

وأشارت الصحف إلى إصدار القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها للإدارات التخصصية المعنية بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم للمناطق والمنشآت الخدمية التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين.

حيث تم الدفع بأطقم التطهير للقيام بأعمالها بمجمع التحرير وواجهاته الخارجية والمناطق المحيطة، وكذا موقف أتوبيسات الفريق عبدالمنعم رياض وموقف أحمد حلمى باعتبارهما من أهم مواقف النقل الجماعى بما يحتويانه من خطوط مواصلات جماعية لكل أنحاء القاهرة الكبرى، إضافة إلى محطة مترو الأنفاق "أنور السادات" بميدان التحرير ومحطة مترو الشهداء "بميدان رمسيس" وما يحتويانه من بوابات للدخول والخروج وأرصفة، فضلا عن دفع عربات التطهير المتحركة والثقيلة لمحطة سكك حديد مصر التى تشهد كثافة عددية من المستخدمين لها يوميًا.

يأتي ذلك انطلاقا من المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة تجاه المجتمع المدنى، وفى إطار خطة معاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة انتشار الموجة الثانية من فيروس "كورونا" واتخاذ كافة الإجراءات التى تكفل حماية أبناء الشعب المصرى.

وحرصت القوات المسلحة على استخدام أحدث وسائل ومعدات التعقيم والتطهير ذات المعايير العالمية لضمان تنفيذ كافة الإجراءات بأعلى جودة، وتنفيذ أكبر قدر ممكن من أعمال التطهير بتلك الأماكن أثناء خلوها من المواطنين المترددين عليها، فضلًا عن تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير فى أوقات متأخرة من الليل حتى الصباح الباكر لضمان عدم تعطل حركة المرور.

يأتى ذلك فى إطار تقديم القوات المسلحة المعاونة لكافة أجهزة الدولة المختلفة؛ لمجابهة خطر انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وفي الشأن المحلي أيضا أشارت الصحف إلى انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد، صباح الثلاثاء المقبل.

جاء ذلك فى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥ لسنة ٢٠٢١ ميلادية، والذي تم نشره فى الجريدة الرسمية.

عالميا، استعرضت الصحف تصريحات مسؤولة اللقاحات في منظّمة الصحة العالمية كيت أوبراين، التي قالت إن الدول الأكثر فقرا ستبدأ تلقي أولى اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بين نهاية يناير الجاري ومنتصف فبراير المقبل.

وأضافت أوبراين، الجمعة، أن برنامج (كوفاكس) أبرم اتّفاقات لشراء ملياري لقاح، على أن تبدأ أولى الجرعات في الوصول خلال الأسابيع المقبلة، مضيفة أن البرنامج الدولي الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية بدعم من "التحالف من أجل اللقاحات"، يهدف إلى المساعدة في ضمان الحصول العادل على اللقاحات ضد (كوفيد-19)، كما يسعى إلى تقديم جرعات كافية لتحصين 20 % من السكان في كل البلدان المشاركة فيه بحلول نهاية العام.

وعلى الصعيد الرياضي، يستهل الأهلي مشواره في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بمواجهة فريق المريخ السوداني في القاهرة، فيما يبدأ الزمالك مشواره في المسابقة بمواجهة فريق مولودية الجزائر في القاهرة أيضا.

وأسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى إلى جانب فرق "فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني والمريخ السوداني"، فيما جاء الزمالك في المجموعة الرابعة مع فرق "الترجي التونسي ومولودية الجزائر وتونجيت السنغالي".