انت الان تتابع تفاصيل خبر أسعار الذهب اليوم تتراجع من جديد وتوقعات سعر الذهب في مصر الأيام المقبلة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - شهدت أسعار الذهب اليوم ومنذ أول أمس تراجعاً ملحوظاً، وذلك بعد أيام قليلة من الإرتفاع منذ صباح يوم الإثنين الماضي تأثراً بارتفاع سعر الأوقية أكثر من 31 دولار بعد ظهر الرابع من يناير، وجاءت زيادة الإثنين بعد زيادة أخرى الأحد بمقدار 5 جنيهات في الجرام.

أسعار الذهب اليوم بعد التأرجح الكبير في الأسعار الأسبوع الماضي

وعلى مدار الأسبوع الماضي وقبل الماضي شهدت أسعار الذهب في مصر تأرجحاً كبيراً مطلع الأسبوع الماضي، ولكنها عادت للتراجع مرة أخرى نهاية تعاملات الأسبوع، واستمرت في التراجع حتى نهاية تعاملات الأمس، كما تزامن تراجع سعر الذهب مع انخفاض أسعار الدولار والذي حقق مكاسب على حساب الجنيه المصري الأسبوعين الماضيين.

وننشر تفاصيل أسعار الذهب اليوم السبت في مصر 9 يناير 2021

تراوحت أسعار الذهب اليوم عيار 24 من 922 إلى 925 جنيه مقارنة بـ 961 منتصف الأسبوع الماضي.

تراوحت أسعار الذهب عيار 22 من 845 إلى 848 جنيه.

تراوحت أسعار الذهب الآن عيار 21 من 807 إلى 809 مقارنةً بـ 843 جنيه للجرام منتصف الأسبوع الماضي.

أسعار الذهب عيار 18 من 692 إلى 793 جنيه.

أسعار الذهب عيار 14 من 538 إلى 539 جنيه للجرام.

أسعارالذهب عيار 12 من 461 إلى 462 جنيه للجرام.

سعر الأوقية من 28,683 إلى 28,754.

سعر الجنيه الذهب 6,456 إلى 6,472 جنيه.

سعر كيلو الذهب من 922,286 إلى 924,571 جنيه.

توقعات سعر الذهب الأيام المقبلة

هذا ويتوقع الخبراء تأرجحاً كبيراً في أسعار الذهب والدولار خلال الأيام المقبلة، نظراً لعدم الإستقرار الذي تشهدة الساحة والسياسة الأمريكية، في ظل حشد ترامب لأنصاره واقتحامهم للكونجرس الأمريكي، ومطالب بعزل الرئيس دونالد ترامب قبيل أيام من تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بشكل رسمي.