حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاحد 10-1-2021

حظك اليوم برج الحمل الاحد 10-1-2021

مهنياً: ألقاب مهمة ورائعة للمرحلة التالية ، لكن الإنجازات قد تستغرق بعض الوقت ، لذا خذ وقتك لتتجنب دفع الثمن.

عاطفياً: الحالة العاطفية تشهد بلبلةًا وخلافًا لا يزول قريبًا ، والأجواء أكثر إيجابية معك وتحمل لك مفاجآت.

صحياً: لا تخاطر بصحتك مقابل بعض المال الذي تكسبه مقابل ساعات العمل الإضافية.

حظك اليوم برج الثور الاحد 10-1-2021

مهنياً: ألقاب مهمة ورائعة للمرحلة التالية ، لكن الإنجازات قد تستغرق بعض الوقت ، لذا خذ وقتك لتتجنب دفع الثمن.

عاطفياً: الحالة العاطفية تشهد مجادلات وخلافات لن تختفي قريباً ، والجو يحمل لك المزيد من الإيجابية والمفاجآت.

صحياً: لا تخاطر بصحتك مقابل بعض المال الذي تكسبه مقابل ساعات العمل الإضافية.

حظك اليوم برج الجوزاء الاحد 10-1-2021

المحترف: إذا كانت الظروف تعكسك ، ثابر وكرر المحاولات البناءة ، تذكر أن اليوم يوم جيد ، فلا يجوز أن تضرب طموحاتك وآمالك.

عاطفياً: احزم طلبك وأرسله لمشروع الاشتراك ، اليوم متاح وأموالك جيدة والشريك ينتظر الكلمة الأخيرة منك.

صحياً: انتفاخ الأمعاء ، وعسر الهضم ، والسبب في الإفراط في تناول الطعام ، ولكن هناك علاج.

حظك اليوم برج السرطان الاحد 10-1-2021

مهنياً: يمكنك التؤكد من شيء ما أو السيرش عن الحقيقة أو متابعة ما يحدث أو أداء مهمة موحدة بحجم كبير.

عاطفياً: عليك إذاعة بعض التنازلات أو إعادة التفكير في بعض المواقف التي تزيد من تحفظ حبيبك أو غضبه.

صحياً: الجو السلبي من حولك عامل مهم في زيادة الضغط على حياتك.

حظك اليوم برج الأسد الاحد 10-1-2021

مهنياً: أنت تصطدم بالتباطؤ ، فينفجر غضبك ، وتشتكي ، ويحدث التطرف في مواقفك ، لكن احذر من تصعيد الصراع الذي يثيره.

عاطفياً: افتح قلبك لشريكك وتأكد أنك سترتاح نفسياً وتسترخي أنت ومن يفهمك

صحياً: يمكنك المكوث في الفراش لمدة يومين أو ثلاثة أيام حسب نصيحة الطبيب لتخفيف التعب.

حظك اليوم برج العذراء الاحد 10-1-2021

مهنياً: تجد الحلول لكل شيء ، وتنفذ مبادرات تستحق الثناء ، وتفهم المشاكل ، وتصحح وتجد الحلول.

عاطفياً: لا تضغط على الشريك عند السيرش عن سبب منطقي ، لذلك ينصح بأن تفهمه بسرعة وتساعده في كل ما يصوره.

صحياً: لا تتردد في التواصل بطبيب الأسنان وتحديد موعد لفحص أسنانك.

حظك اليوم برج الميزان الاحد 10-1-2021

مهنياً: لا تلعب بالنار لأنك لن تحرق أصابعك فحسب ، بل ستطلق أعصابك وتوازنك ، لكن زملائك سيكونون معك أيضاً.

عاطفياً: تأخذ عواطفك شكلاً جديداً وتصل لـ مرحلة غير متوقعة ، فتريد المثالية وتصل إليها.

صحياً: بسبب الوزن الزائد الذي وصلت إليه ، فأنت تواجه قراراً حاسماً بالتخلص منه ، لذا افعل ما هو ضروري.

حظك اليوم برج العقرب الاحد 10-1-2021

مهنياً: تحتاج لـ الراحة بشدة لتواصل نشاطك بحماس وتكمل المهام التي تنشغل بها بسبب بعض المشاكل المهنية.

عاطفياً: يتم حل مشاكلك العاطفية تدريجياً ، وتعود علاقتك بحبيبك لـ حالتها السابقة ، وتعيش فترة ذهبية من الحب الصادق والعاطفي.

صحياً: تشعر بتعب سهل في المعدة ، والسبب هو الإرهاق الشديد والإثارة العصبية.

حظك اليوم برج القوس الاحد 10-1-2021

مهنياً: يبدو أن العبء يزداد عليك ، فلا بأس من مشاركة هذا مع زملائك.

عاطفياً: تشعر بأن من تحب يضغط عليك ويطلب منه إصلاح الأمور وتنقية الأجواء.

صحياً: إذا لم تستطع إيقاف الاحتقان ، فاستشر اختصاصي التغذية اليوم قبل الغد.

حظك اليوم برج الجدي الاحد 10-1-2021

مهنياً: الحظ يرافقك في كل تحركاتك ويوفر لك المساعدة والدعم والاسترخاء لعملك إذا كان معقداً.

عاطفياً: ابتعد عن السطحية في علاقاتك مع الشريك وكن أعمق معه ، لأنها ستفيدك أكثر.

صحياً: من المفيد تخصيص ساعة للمشي أو الركض في الصباح وستشعر براحة شديدة طوال اليوم.

حظك اليوم برج الدلو الاحد 10-1-2021

مهنياً: تجنب التدخل في أعمال الآخرين ، حيث أن عملك أو مصالحك العمومية قد تتعرض للخطر والفشل ، لكنك ستتعافى بسرعة.

عاطفياً: الصدق والشفافية عناوين اليوم وكل يوم مع الشريك وهذا يخلق جواً من الراحة والسعادة بينكما.

صحياً: لقد اشتكيت من حالة صحية تزعجك منذ فترة وأنت متأكد من أن العلاج الوحيد لذلك هو ممارسة الرياضة.

حظك اليوم برج الحوت الاحد 10-1-2021

مهنياً: أنت نشيط وحيوي ولديك القدرة على إكمال معظم المهام الثقيلة الموكلة إليك والنجاح.

عاطفياً: من ناحية أخرى ، تقابل شخصًا يثير إعجابك ، لكنك تحافظ على خصوصية الموضوع حتى تتعرف عليه أكثر.

صحياً: إن إثارة توترك يمكن أن يسبب لك إزعاجاً كبيراً اليوم ، فتخلص منه بالمشي مع أحد أفراد الأسرة.