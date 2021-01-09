أهم الأخبار.. الصحة: تسجيل 1001 إصابة جديدة بفيروس كورونا و56 حالة وفاة.. عبير صبري: أبويا كان بيضربني بالحزام واستعجلت في ارتداء الحجاب.. وتعافي محمد هاني والسولية من كورونا

نشر موقع "دوت الخليج"، عددًا من الأخبار الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية نعرض أبرزها على النحو التالي:

تامر حسني وبسمة بوسيل يرقصان على La casa de papel.. فيديو

تداول عدد من رواد موقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يجمع المطرب تامر حسني، وزوجته المغربية بسمة بوسيل، ويظهران في مناسبة خاصة مع بعض الأصدقاء وهما يرقصان على أغنية "bella ciao" من المسلسل الإسباني الشهير La casa de papel.

انخفاض ملحوظ.. الصحة: تسجيل 1001 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و56 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 754 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 117529 حالة حتى اليوم.

الإدارة العامة للمرور تغلق أهم 7 طرق رئيسية تجنبا للحوادث بسبب الشبورة.. تعرف عليها

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم، غلق 7 طرق تجنبًا لوقوع حوادث تصادم بسبب كثافة الشبورة التي ظهرت منذ الساعات الأولى من الصباح حيث أغلقت "طريق مصر - أسوان الزراعي من بني سويف، أمام حركة المرور، والطريق الدائري الإقليمي القادم من الخطاطبة اتجاه الصحراوي، والقادم من الفيوم اتجاه الصحراوي؛ بسبب الشبورة وانعدام الرؤية.

هيثم شعبان: نلعب للفوز دائمًا.. ودكة البدلاء صنعت الفارق في لقاء الأهلي وسيراميكا كليوباترا.. فيديو

قال هيثم شعبان، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، إن قدرات فريقه تجعله يطمح دائمًا في تحقيق الفوز في مبارياته.

معتز البطاوي: سيراميكا كليوباترا قدم مباراة جيدة أمام الأهلي رغم فارق الإمكانات.. فيديو

قال معتز البطاوي، المشرف العام علي الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، إن فريقه يستحق نتائج أفضل مما تحققت في الآونة الأخيرة.

شاهد | سمية الخشاب تشارك جمهورها بصور من حديقة الحيوانات في الإمارات

شاركت الفنانة سمية الخشاب، جمهورها صور جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

أجرأ تصريحات عبير صبري.. أبويا كان بيضربنى بالحزام واستعجلت في ارتداء الحجاب

حلت الفنانة عبير صبري ضيفة على الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه على شاشة الحياة، وخرجت الفنانة بعدد من التصريحات الجريئة على مدار الحلقة.

عبير صبرى: استعجلت في لبس الحجاب ومن الممكن الرجوع له تانى

قالت الفنانة عبير صبرى أنها قدمت أدوار تافهة فى بداياتها الفنية ولم اعمل بلوك لاى نجمة، ولم اندم كثيرا فى حياتى واخطائى اتعلم منها وندمت انى استعجلت البس الحجاب ولم اكن واثقة وندمت انى قلعته وزعلت من نفسى ، ومن الممكن ان اعود الى الحجاب مرة اخرى .

عبير صبرى: معملتش عمليات تجميل وشفايفى زى ماهي

نفت الفنانة الجميلة عبير صبرى، إجرائها إى عمليات تجميل حتى الوقت الحالى.

أمين مجلس النواب: ارتداء الكمامة إلزامي لجميع الأعضاء.. والجلسة الافتتاحية ستذاع على الهواء

قال المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، إن جميع النواب سيرتدون الكمامة إلزاميًا مع بداية دخولهم إلى قاعة مجلس النواب دون أدنى شك، ومعهم المطهرات حفاظًا على حياتهم ، مشيرًا الى أن رئاسة الجلسة ستؤكد على ذلك في كل مره من انعقاد جلسة البرلمان؛ ضمن الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفاة المايسترو خالد فؤاد عن عمر يناهز 72 عاما

غيب الموت قبل قليل المايسترو الكبير خالد فؤاد عن عمر ناهز 72 عاما، إثر أزمة صحية مفاجئة.

كان يفتح محفظتي الخاوية ويملأها.. أبرز تصريحات أصالة عن المايسترو الراحل خالد فؤاد

غيب الموت قبل قليل المايسترو الكبير خالد فؤاد عن عمر ناهز 72 عاما، إثر أزمة صحية مفاجئة.

تويتر يغلق حساب حملة ترامب الانتخابية

قررت شركة "تويتر"، اليوم السبت، إغلاق الحساب الرسمي لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية، وذلك بعد ساعات قليلة من تعليق حسابه الرسمي.

تعافي محمد هاني وعمرو السولية من فيروس كورونا

أعلن سامي قمصان المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تعافي الثنائي محمد هاني وعمرو السولية لاعبا الفريق من فيروس كورونا.