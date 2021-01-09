عاجل.. فتح طريقى بنها الحر وأسيوط الغربى أمام حركة المرور

جدة - نرمين السيد - فتحت الإدارة العامة للمرور، طريق "شبرا - بنها الحر"، أمام حركة السيارات بعد انقشاع الشبورة المائية صباح اليوم، والتى تسببت فى وقف الحركة المرورية.





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