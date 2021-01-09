صور.. تسليم معدات منظومة المخلفات الصلبة لـ4 محافظات بتكلفة 168 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - وأضاف شعراوى، فى بيان نشرته الوزارة، عبر موقع "فيسبوك"، اليوم السبت، أن الوحدة التنفيذية لإدارة منظومة المخلفات بالوزارة والمسؤولة عن متابعة تنفيذ الخطة بالتنسيق وحضور ممثلين لكل من "وزارة البيئة – الهيئة الهندسية للقوات المسلحة – الكلية الفنية العسكرية – الهيئة العربية للتصنيع – ممثلوا المحافظات" سلمت معدات المحطات الوسيطة الثابتة بمنشأة ناصر بمحافظة القاهرة ومنطقة ناصر بمحافظة بنى سويف، وكذلك تسليم المحطات الوسيطة المتحركة بمحافظتى الإسماعيلية ودمياط.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه تم تسليم المحطة الوسيطة الثابتة بمنطقة منشأة ناصر بالقاهرة والتى تتكون من "6 رأس جرار مرسيدس مزود بهوك لفت ماركة بيلفنجر + عدد 12 حاوية سعة 24 م3 وواحد لودر ومغسلة ومولد كهرباء"، بتكلفة 37 مليون جنيه.

وأوضح أنه تم أيضا تسليم المحطة الوسيطة الثابتة بمنطقة ناصر بمحافظة بنى سويف والتى تضم "3 رأس جرار مرسيدس مزود بهوك لفت ماركة بيلفنجر + 6 حاوية سعة 24 م3 وواحد لودر ومغسلة ومولد كهرباء"، بتكلفة 17 مليون جنيه، لافتًا إلى تسليم "2 محطة وسيطة متحركة بحى ثانى وثالث" بمحافظة الإسماعيلية و"عدد 3 رأس جرار مرسيدس مزود بهوك لفت ماركة بيلفنجر + 6 حاوية سعة 24 م3"، بتكلفة 9 ملايين جنيه.

وقال إنه تم تسليم محطة وسيطة متحركة بمحافظة دمياط تتكون من "2 رأس جرار مرسيدس مزود بهوك لفت ماركة بيلفنجر + 6 حاوية سعة 24 م3" بتكلفة 6 ملايين جنيه.

وأكد وزير التنمية المحلية، أنه تم تدريب السائقين على المعدات الجديدة، لا سيما استخدام الأنظمة الهيدروليكية المجهزة بالمعدات، بالإضافة إلى تدريبهم على إجراءات الصيانة الوقائية وتعليمات الاستخدام والتشغيل، بما يضمن استدامة التشغيل الجيد والحفاظ على المعدات.

وقال شعراوى، إن الوحدة التنفيذية لإدارة منظومة المخلفات بالوزارة، سلمت 2 محطة وسيطة ثابتة لمحافظة القاهرة "المقطم – شارع بورسعيد"، و4 محطة وسيطة متحركة "3 بمدينة نصر وواحدو بعين شمس"، بإجمالى تكلفة وصلت لنحو 99 مليون جنيه، لافتا إلى أنه تم توفير التدريب اللازم للسائقين من الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة على المعدات الجديدة الذى يضمن استدامة التشغيل الجيد والحفاظ على المعدات، وتدريب السائقين على استخدام الأنظمة الهيدروليكية المجهزة بالمعدات، بالإضافة إلى تدريبهم على إجراءات الصيانة الوقائية وتعليمات الاستخدام والتشغيل.

وأضاف الوزير، أن المحطات التى تسلمتها محافظة القاهرة تضم المحطة الوسيطة الثابتة بالمقطم "9 سيارة رينو سعة 45 م3 وواحد لودر ومغسلة ومولد كهرباء"، بتكلفة 42 مليون جنيه، والمحطة الوسيطة الثابتة بشارع بورسعيد "4 رأس جرار مرسيدس مزود بهوك لفت ماركة بيلفنجر + 8 حاوية سعة 24 م3 وواحد لودر ومغسلة ومولد كهرباء"، بتكلفة 21 مليون جنيه.

وتابع: "كما تضم المحطات للقاهرة أيضا 3 محطة وسيطة متحركة بمدينة نصر شرق، و9 رأس جرار مرسيدس مزود بهوك لفت ماركة بيلفنجر + 18 حاوية سعة 24 م3"، بتكلفة 27 مليون جنيه، ومحطة وسيطة متحركة بعين شمس "3 رأس جرار مرسيدس مزود بهوك لفت ماركة بيلفنجر + 6 حاوية سعة 24 م3"، بتكلفة 9 ملايين جنيه.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الفترة المقبلة ستتوالى عمليات تسليم المعدات الجديدة إلى باقى المحافظات حسب المخططات التى تم وضعها فى هذا الشان، مضيفا أن تلك المعدات ستساعد فى رفع كفاءة عمليات النقل والجمع للمخلفات داخل المحافظات بما يعود بالنفع على تحسين مستوى النظافة والحفاظ على صحة المواطنين والبيئة.

وشدد على أن الحكومة تسعى فى ظل متابعة من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات البلدية للتغلب على مشاكل تراكم القمامة والتخلص الآمن منها ووقف التدهور البيئى من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات.