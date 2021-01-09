وأشار حاتم جاد الرب مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر ديسمبر الماضى - إلى أن المديرية قامت باستخراج 1.200 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلا عن الانتهاء من دورتين تدريبيتين بالتعاون مع مركز التدريب التابع لمديرية التضامن الاجتماعى فى مجال الكهرباء واللحام لـ 15 متدربا لكل دورة.
وفى مجال علاقات العمل تلقت المديرية 52 شكاوى فردية، تم تسوية 6 شكاوى منها وديا، وتحويل 14 منها للمحكمة العمالية، و32 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، كما تم بحث 17 شكوى فردية وردت عبر بوابة الشكاوى الإلكترونية، و4 شكاوى عادية، و7 شكاوى من إدارة التشغيل الداخلى بالوزارة.
وأوضح مدير المديرية، أنه فى مجال التفتيش العمالى، تم التفتيش على 145 منشأة، وتم تحرير 18 محضراً لمنشآت مخالفة، والقيام بـ 10 حملات تفتيش، والتفتيش على 8 منشآت فى مجال السلامة والصحة المهنية، وتحرير 4 محاضر لمنشآت مخالفة، فضلا عن عقد ندوة تثقيفية فى مجال قانون العمل والقوانين ذات الصلة بالتعاون مع إحدى الشركات لعدد 31 شركة وبحضور 53 من مسؤولى الموارد البشرية لكل شركة، بالإضافة إلى عقد ندوة توعوية للمرأة العاملة حول قانون العمل مناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة بالسويس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوى العاملة: تعيين 458 شابا منهم 38 من ذوى القدرات بالسويس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.