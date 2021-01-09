القوى العاملة: تعيين 458 شابا منهم 38 من ذوى القدرات بالسويس

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس، تعيين 458 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 38 شاباً من ذوى القدرات الخاصة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتم تسجيل 1.138 مواطنا باحثا عن فرص العمل، منهم 23 من ذوى القدرات الخاصة.





وأشار حاتم جاد الرب مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر ديسمبر الماضى - إلى أن المديرية قامت باستخراج 1.200 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلا عن الانتهاء من دورتين تدريبيتين بالتعاون مع مركز التدريب التابع لمديرية التضامن الاجتماعى فى مجال الكهرباء واللحام لـ 15 متدربا لكل دورة.

وفى مجال علاقات العمل تلقت المديرية 52 شكاوى فردية، تم تسوية 6 شكاوى منها وديا، وتحويل 14 منها للمحكمة العمالية، و32 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، كما تم بحث 17 شكوى فردية وردت عبر بوابة الشكاوى الإلكترونية، و4 شكاوى عادية، و7 شكاوى من إدارة التشغيل الداخلى بالوزارة.

وأوضح مدير المديرية، أنه فى مجال التفتيش العمالى، تم التفتيش على 145 منشأة، وتم تحرير 18 محضراً لمنشآت مخالفة، والقيام بـ 10 حملات تفتيش، والتفتيش على 8 منشآت فى مجال السلامة والصحة المهنية، وتحرير 4 محاضر لمنشآت مخالفة، فضلا عن عقد ندوة تثقيفية فى مجال قانون العمل والقوانين ذات الصلة بالتعاون مع إحدى الشركات لعدد 31 شركة وبحضور 53 من مسؤولى الموارد البشرية لكل شركة، بالإضافة إلى عقد ندوة توعوية للمرأة العاملة حول قانون العمل مناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة بالسويس.