مؤتمر صحفى لاستعراض تطورات تعويضات متضرري النوبة.. اليوم

يعقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم السبت 9 يناير، مؤتمرا صحفيا بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، ومحافظ أسوان لاستعراض آخر تطورات صرف التعويضات لمتضرري النوبة.

كان المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، استعرض خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، تقريرًا حول أعمال اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة، حيث أشار إلى أنه تم حصر المستحقين للتعويض، وبلغ عددهم 11500، تقدم منهم في المرحلة الأولى 6171، واستوفي 2531 منهم مستنداتهم.

وأشار وزير شئون المجالس النيابية، إلى أن عمل اللجنة، يقوم على ثلاثة محاور، الأول يشمل تسليم سندات التعويض العيني وصرف التعويض النقدي للمستحقين المستوفين لمستنداتهم، موضحًا أن المستحقين المستوفين لمستنداتهم، منهم من تسلموا عقود تملك الأراضي المقامة عليها مساكنهم، ومنهم من تسلم شهادات حق الانتفاع بأراضي طرح النهر المقامة عليها مساكنهم، مضيفًا أن عددًا من المستحقين تسلم عقود تملك وحدات سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي، فضلًا عن تسليم مبالغ نقدية بدلًا عن وحدات سكنية بمقدار (225000) جنيه لكل مستحق، وتسليم عقود تملك أراض قابلة للزراعة بمنطقتيْ وادي الأمل وخور قندي، وتسليم مبالغ نقدية بدلًا من أراض قابلة للزراعة بقيمة (25000) عن كل فدان، فيما طلب عدد آخر الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية في التنمية، وتمت مخاطبة هيئة تنمية الصعيد لتعويضهم في أي من مشروعاتها