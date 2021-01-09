بدءا من 31 مارس.. السعودية تسمح بالسفر والعودة وترفع تعليق رحلات الطيران الدولية

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن التقرير تضمن أنه سيتم ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021 السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها، ورفع تعليق رحلات الطيران الدولية بشكل كامل، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية السعودية أعلنت أنه سيتم ابتداءً من الأربعاء 31 مارس 2021 السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها، ورفع تعليق رحلات الطيران الدولية بشكل كامل، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، ويكون تنفيذ ذلك وفق الإجراءات والاحترازات التي تضعها اللجنة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا في المملكة بالتنسيق مع الجهات المعنية.