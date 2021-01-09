بالمجان.. التأمين الصحى يعلن محتويات شنطة علاج مصابي كورونا بالمنزل

أعلنت هيئة التأمين الصحي عن تفاصيل البروتوكول العلاجي للمصابين بفيروس كورونا في العزل المنزلي، وقالت هيئة التأمين الصحي إن شنط علاج العزل المنزلي تتضمن ما يلي: 1- قرص مرتين في اليوم الأول 400 مجم من الهيدروكسي كلوروكين أو قرص مرتين لمدة 6 أيام 200 مجم. 2- 6 أقراص مرة واحدة في اليوم الأول والرابع والسادس or ivemectin 3- قرص مرتين في اليوم الأول 1600 مجم أو قرص مرتين يوميا or favipravir 4- فيتامين سى قرص 500 مجم كل 12 ساعة لمدة 10 أيام. 5- فيتامين زنك 50 مجم قرص كل 24 ساعة لمدة 10 أيام. 6- قرص بارساتامول 1000 مجم كل 8 ساعات. 7- كيس استايل سستايين 200 مجم لمدة 10 أيام. 8- كيس لا كتوفيرين مرتين يوميا لمدة 10 أيام. يشار إلى أن جميع الأدوية تصرف مجانا للمنتفعين من خدمات التأمين الصحي بالمجان من مستشفيات الهيئة.

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