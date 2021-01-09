الأرصاد تحذر: ضباب على الطرق غدًا والطقس شديد البرودة يصاحبه أمطار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس غدا الأحد، دافئ نهارا على القاهرة والوجه البحري بارد ليلا، يصاحبه شبورة مائية كثيفة صباحا تصل لحد الضباب والرياح معتدلة.
ويكون الطقس مائلا للدفء نهارا باردا ليلا، يصاحب ذلك شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب والرياح معتدلة، تنشط على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، ويكون هناك أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين.
أما على محافظات الصعيد، يكون الطقس ما بين الدافئ نهارا والمائل للدفء شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة وتصاحب ذلك شبورة مائية صباحا تصل لحد الضباب.
وحول درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على القاهرة والوجه البحري 23 للعظمى والصغرى 16، السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 13، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 26 للعظمى والصغرى 16، شمال الصعيد 24 للعظمى والصغرى 9، جنوب الصعيد 27 للعظمى والصغرى 10.
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