نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة المهندسين تودع اللواء محمود مغاوري أمين عام النقابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت نقابة المهندسين عن وفاة اللواء محمود مغاوري، أمين عام النقابة، صباح اليوم، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأصدرت النقابة، بيانا، قالت فيه إن اللواء محمود مغاوري، الأمين العام، في ذمة الله، كما نعى المهندس هاني ضاحي، النقيب، وأعضاء هيئة المكتب والمجلس الأعلى، الفقيد داعين الله له بالرحمة والمغفرة، وللأسرة بالصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وتولي مغاوري عدة مناصب، من بينها رئيس مجلس إدارة شركة الشمس للإسكان والتعمير، رئيس الجهاز المركزي للتعمير سابقا، نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة سابقا.