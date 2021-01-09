حالة الطقس اليوم السبت 9-1-2021.. مائل للدفء مع استمرار الشبورة الضبابية

- درجة الحراراة في القاهرة العظمى 23 والصغرى 14 - درجة الحراراة فيالاسكندرية العظمى 22 والصغرى 13 - درجة الحراراة في وادى النطرون العظمى 22 والصغرى 14 - درجة الحراراة في طنطا العظمى 22 والصغرى 14 - درجة الحراراة في شبين الكوم العظمى 22 والصغرى 14 - درجة الحراراة في دمنهور العظمى 22 والصغرى 14 - درجة الحراراة في مطروح العظمى 20 والصغرى 13 - درجة الحراراة في بورسعيد العظمى 22 والصغرى 15 - درجة الحراراة في دمياط العظمى21 والصغرى 14 - درجة الحراراة في الزقازيق العظمى 23 والصغرى 14 - درجة الحراراة في المنصورة العظمى 22 والصغرى 13 - درجة الحراراة في الاسماعيلية العظمى 23 والصغرى 12 - درجة الحراراة في السويس العظمى 23 والصغرى 12 - درجة الحراراة في العريش العظمى 22 والصغرى11 - درجة الحراراة في رأس سدر العظمى 23 والصغرى 13 - درجة الحراراة في شرم الشيخ العظمى 27 والصغرى 17 - درجة الحراراة في الغردقة العظمى 26 والصغرى 16 - درجة الحراراة في مرسى علم العظمى 25 والصغرى 15 - درجة الحراراة في الفيوم العظمى 24 والصغرى 12 - درجة الحراراة في بنى سويف العظمى 24 والصغرى 12 - درجة الحراراة في المنيا العظمى 24 والصغرى 9 - درجة الحراراة في أسيوط العظمى 25 والصغرى 10 - درجة الحراراة في سوهاج العظمى 26 والصغرى 10 - درجة الحراراة في قنا العظمى 27 والصغرى 10 - درجة الحراراة في الأقصر العظمى 28 والصغرى 11 - درجة الحراراة في أسوان العظمى 28 والصغرى 11 - درجة الحراراة في الوادى الجديد العظمى 26 والصغرى 9

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