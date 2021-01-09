استقرار أسعار الخضار الفاكهة في سوق العبور.. تعرف عليها

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور للجملة، لليوم الثالث على التوالي، ووصلت فيه سعر الطماطم لـ1.5 للكيلو، والفاصوليا والكوسة لـ2 جنيه.

وترصد دوت الخليج الأسعار الرسمية لسوق العبور للجملة لمختلف الأصناف:

أسعار الخضار وفق سوق العبور



تراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 لـ 2.5 جنيه، وسعر كيلو البطاطس من 1.5لـ 2.5 جنيه، وسجل البصل 3.5 جنيه إلى 5.5، ووصل سعر الكوسة لـ 2 جنيه للكيلو ويزيد لـ4 جنيه، ووصل سعر الملوخية من 2 جنيه إلى 4 جنيه.

فيما تراوح سعر الجزر من 1.25 إلى 2.25، والفاصوليا من 2 ل 3.5، أما عن الباذنجان فجاء سعر الباذنجان البلدي الأسود "العروس" 1.5 جنيه لـ 3 جنيه، وشهد الباذنجان الأبيض والباذنجان الرومي نفس السعر السابق.

وتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي من 2 جنيه لـ 4.25 للكيلو، والفلفل الرومي الصوب استقر سعره عند 4 جنيه، أما الفلفل الحار البلدي تراوح بين 1.5 إلى 4 جنيه، والصوب من نفس النوع بـ 3 جنيهات، بينما تراوح سعر الفلفل الملون "أصفر-أحمر-برتقالي" بين 12 جنيه لـ 18 جنيه.

الخيار بـ 1.5 للكيلو



وسجل الخيار البلدي 1.5 للكيلو ويزيد لـ 3.25 جنيه، ووصل سعر اللفت لـ 1.25، والبنجر من 2 جنيه لـ 4 جنيه، وتراوح سعر الثوم من 23 جنيه إلى 27 جنيه.

وجاء سعر السبانخ من 3 لـ 5.5 جنيه، والقلقاس من 3 لـ 5 جنيه للكيلو، كما سجلت البطاطا من 1.5 جنيه للكيلو إلى 3 جنيه و.

أسعار الفاكهة وفق سوق العبور للجملة

تراوح سعر الموز البلدي من 5 جنيه إلى 7 جنيه، ولبرتقال البلدي من 2 إلى 4.5، والبرتقال السكري من 2 إلى 4 جنيه، والبرتقال أبو سرة من 2.5 إلى 4.5،

وجاءت أسعار اليوسفي من 2 جنيه إلى 5 جنيه، بينما وصل سعر الجريب فروت من 5 جنيه لـ 7 جنيه للكيلو.

وتراوحت أسعار التفاح كالتالي: التفاح الأمريكي الإيطالي من 17 جنيه للـ 23 جنيه، والتفاح الجولدن من 14 إلى 18 جنيه ، والتفاح السوري اللبناني من 11 لـ 13 جنيه.

أسعار الليمون بسوق العبور



والليمون البلدي من 4 جنية لـ 10 جنيه، بينما الليمون الحلو من 4 إلى 7 جنيهات، ووصل سعر العنب المستورد الأصفر والأسود لـ 20 جنيه.