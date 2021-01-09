أسعار الذهب اليوم السبت 9-1-2021.. تراجع جديد في سوق الصاغة

أسعار الذهب اليوم السبت 9-1-2021، تراجعت مع بداية التعاملات اليومية الصباحية بقيمة 3 جنيهات، لتستكمل حلقة التراجعات التي اتخذتها على مدار الفترة الأيام القليلة الماضية، حيث استطاع المعدن الأصفر لفت انتباه العديد من المشترين بعد تراجعه بقوة.

فقد المعدن الأصفر حوالي 3 % خلال الفترة القليلة الماضية، وهو ما دفع معادن نفيسة أخرى للهبوط، وإعادة نظر عدد كبير من الشباب في فكرة الزواج التي اعتبرها الكثير خطوة مؤجلة بسبب ارتفاع أسعار الذهب الجنونية التي صدمت الكثير منهم.

أسعار الذهب اليوم في مصر