أسعار الذهب اليوم السبت 9-1-2021.. تراجع جديد في سوق الصاغة

الذهب- ارشيفية
أسعار الذهب اليوم السبت 9-1-2021، تراجعت مع بداية التعاملات اليومية الصباحية بقيمة 3 جنيهات، لتستكمل حلقة التراجعات التي اتخذتها على مدار الفترة الأيام القليلة الماضية، حيث استطاع المعدن الأصفر لفت انتباه العديد من المشترين بعد تراجعه بقوة.
فقد المعدن الأصفر حوالي 3 % خلال الفترة القليلة الماضية، وهو ما دفع معادن نفيسة أخرى للهبوط، وإعادة نظر عدد كبير من الشباب في فكرة الزواج التي اعتبرها الكثير خطوة مؤجلة بسبب ارتفاع أسعار الذهب الجنونية التي صدمت الكثير منهم.
أسعار الذهب اليوم في مصر
- وصل سعر الذهب عيار 24 إلى 925.25 جنيه
- وتراجع سعر الذهب عيار 21 ليسجل 810 جنيهًا
- توقف سعر الذهب عيار 18 عند 764.25 جنيه
- سجل سعر الجنيه الذهب 6840 جنيهًا.
- وبلغت سعر أونصة الذهب 1850 دولار.
تراجع أسعار الذهب
وصل تراجع الذهب إلى المعادن النفيسة الأخرى والتي من بينها الفضة إذ تراجعت بنسبة 4.9 % لتصل إلى 25.78 دولار للأونصة بعد انخفاض بما يصل إلى 5.4 بالمئة.
كان قد ارتفع سعر الذهب على مدار لعام الماضي بطريقة جنونية، وذلك ما جعل العديد من المواطنين وخاصة الشباب النفور من شراء الذهب، ما أدى إلى تراجع حركة البيع والشراء في سوق الصاغة.
الجدير بالذكر، أن أسعار الذهب تراجعت بمقدار 20 جنيه في الجرام الواحد خلال التعاملات الأمسية، إلا أنها كانت قد بدأت في تراجعها منذ أيام بقيمة عالية تصل إلى 16 جنيه.
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