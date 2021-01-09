أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي اليوم السبت 9 يناير .. تعرف عليها

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 9- 1-2021 لم تتغير كثيرًا نظرًا لعد وجود تعاملات خلال اليومين الماضيين حيث شهدت البلاد أجازة رسمية يوم الخميس الموافق 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بجانب الأجازة الأسبوعية للبنوك وهي الجمعة والسبت. دوت الخليج ترصد أخر أسعار الصرف الرسمية الخاصة بالعملات العربية والأجنبية بالجنيه وفق لأخر تحديث نشره البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت. أسعار العملات الأجنبية وفق البنك المركزي بلغ سعر الدولار الأمريكي للشراء 15.61 جنيه، و 15.75 للبيع. وسجل سعر شراء اليورو 19.28 جنيه، ووصل سعر البيع إلى 19.44 جنيه. ووصل سعر الجنيه الاسترليني للشراء إلى 21.311 جنيه، وللبيع 21.495 جنيه. فيما سجل سعر الدولار الكندي 12.33 جنيه للشراء، و 12.437 جنيه للبيع. وجاء سعر الكرون الدانماركي 2.59 جنيه، وسعر البيع 2.61 جنيه. وحقق سعر الشراء لـ الكرون النرويجي 1.85 جنيه، وسعر البيع 1.87 جنيه. بينما وصل سعر الفرنك السويسري للشراء 17.82جنيه، وللبيع 17.98 جنيه. والين الياباني بلغ سعر الشراء لـ 15.19، وسعر البيع 15.32 جنيه. أما اليوان الصيني وصل سعر الشراء لـ 2.42 جنيه، و2.44 للبيع. أسعار العملات العربية وفق البنك المركزي بلغ سعر الريال السعودي 4.16 جنيه للشراء، و للبيع 4.19 جنيه. وسجل الدينار الكويتي 51.48 جنيه للشراء، وسعر البيع 51.93 جنيه. فيما بلغ سعر الدرهم الإماراتي 4.25 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع. ووصل سعر دينار البحرين إلى 41.42 جنيه للشراء، والبيع كان 41.91 جنيه. والريال العماني وصل سعر الشراء لـ 40.56 جنيه، و 40.91 جنيه للبيع. والريال القطري سعر الشراء 4.28 جنيه، والبيع 4.327 جنيه. وجاء سعر شراء الدينار الأردني 21.99 جنيه، وسعر البيع 22.24 جنيه.

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