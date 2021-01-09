محامي ابنة نهى العمروسي يكشف سبب إخلاء سبيلها في قضية الفيرمونت

تصدرت الفنانة نهى العمروسي محرك البحث الشهير "جوجل"، بعد اعلان المحامي الخاص بابنتها نازلي عن كواليس إخلاء سبيلها في قضية الفيرمونت.

أكد طارق العوضي محامي نازلي ابنة الفنانة نهى العمروسي، أن موكلته كانت شاهدة في قضية الفيرمونت، بناء على استدعاء من مكتب النائب العام، لافتًا إلى أن معظم الأنباء التي كانت منتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لتجرمها كانت ليس لها أي أساس من الصحة، والتي من خلالها كون المجتمع صورة خاطئة عن ابنة نهى العمروسي.

محامي ابنة نهى العمروسي يكشف تفاصيل جديدة في القضية

أوضح العوضي، أن قضية الفيرمونت اتصلت بقضية أخرى ليس لها علاقة، ولكن جرت التحقيقات في اتهامات أخرى مع نازلي، حيث بدأت المتهمة تدهور حالتها الصحية داخل محبسها، ومن ثم تم عرضها على مفتش الصحة ليعد تقريرًا مفصلًا عن حالتها.

وأشار التقرير، إلى أنها تحتاج إلى استشارة طبيب نفسي، وما إن جلس معها الطبيب أكثر من مرة ليؤكد أن الحالة التي وصلت لها نازلي لها نتائجها الخطيرة.

خلل نفسي

ولفت الطبيب، إلى أن 20% من الحالات التي تعانى منها نازلي قد يقدمون على الانتحار أو يقدمون بإيذاء أنفسهم، وتم تقديم مذكرة دفاع، مرفقة بالتظلم بأنه لا يستدعى حبسها أو وجود أدلة كافية على الاتهام المنسوب لها.

وأكد محامي ابنة الفنانة نهى العمروسي، أنه تم الافراج عن موكلته على ذمة التحقيقات، الأمر الذي لا يعنى إدانتها ولا براءتها، حيث القضية بها 16 متهمًا.

نهى العمروسي