وزارة الصحة تعلن إطلاق قافلة طبية للكشف والعلاج المجاني بأسوان غدا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن إطلاق قافلة طبية بمحافظة أسوان في صعيد مصر، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، مؤكدة أن الكشف والعلاج بها سيكون بشكل مجاني وذلك بتخصصات محددة.

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موعد القافلة الطبية في أسوان

وكشفت وزارة الصحة موعد إطلاق المبادرة والتي ستكون على مدار يومين بداية من يوم غدًا الأحد الموافق 10 يناير، وتستمر ليوم الأثنين 11 يناير، موضحة التخصصات المتاحة بها، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التغريدات القصيرة"تويتر".

تخصصات القافلة الطبية المتجهة لأسوان

وغردت الوزارة :" إطلاق قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، يومي 10 و 11 يناير للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية ( نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل)، بمحافظة أسوان".

ارشادات وزارة الصحة لمرضى السكر



وفي سياق متصل تحرص وزارة الصحة على نشر معلومات توعوية للمواطنين بشكل مستمر عبر حساباتها بمنصات التواصل الإجتماعي، وكان أخرها فيديو جراف يضم نصائح لمرضى السكرى تحت عنوان "إرشادات هامة يجب أن يتبعها مرضى السكر"، ومنها:

. الحفاظ على مستوى السكر في الدم، قد يساعدك في الوقاية من فيروس كورونا "كوفيد-19".

. غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون، أو تطهيرها بشكل جيد بالكحول.

. تجنب لمس الفم والأنف أو العين بأيدي غير نظيفة.

. تنظيف وتطهير الأسطح والأكياس وغيرها من المنتجات بعد شرائها.

. ممارسة رياضة المشي في المنزل أو تحريك مفاصل الجسم أثناء الجلوس.

. تناول غذاء صحي، يعتمد على الخضروات الغير نشوية بجانب الفاكهة والبروتينات، والبعد عن السكريات والنشويات.

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. التواصل الدائم مع الأهل والأقارب لاستقرار الصحة النفسية ولكن بدون تجمعات تسهم في انتشار العدوى، ومتابعة الطبيب المتخصص بشكل دائم خاصة لو المريض يعيش بمفرده.

.الحفاظ على النوم جيدًا بعدد ساعات كافي بمواعيد منتظمة.

.الحفاظ على وجود فائض من علاج السكر خاصة الأنسولين.

. الابتعاد عن التناول المفرط للفيتامينات وخاصة "فيتامين سي","الزنك"، لعدم تعرض الجسم لمشاكل أخرى.

.التعرض الدائم لأشعة الشمس لمدة تتراوح من 20 إلى 30 دقيقة وذلك للحصول على فيتامين "د".

. الحصول على المعلومات من مصادر موثوقة.

ماذا يفعل مريض السكري لو أُصيب بفيروس كورونا



وشددت الوزارة على مريض "السكري"، لو تم إصابته بفيروس كورونا أن يتبع تلك التعليمات:

. الاتصال بالخط الساخن 105.

. عمل تحليل السكر أكثر من مرة للتأكد من اقترابه للنسبة المثالية.

التواصل المستمر مع الطبيب.

. العبد عن تناول أي أدوية للسكر التي تعمل عن طريق الكلى مثل ميتفورمين.

. الاهتمام بالغذاء الصحي وشرب الماء والنوم بشكل كافي.

ولفتت الوزارة في تغريدتها على تويتر بوجود العيادات المتنقلة الخاصة بمبادرة الرئيس بشكل مستمر وكتبت:"العيادات المتنقلة الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي في انتظاركم يوميًا بكل محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا".