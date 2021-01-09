جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صحفى، أنه تم ضبط أكثر من 25 شيشة بكافتيرا بشارع 15 مايو وعلى الفور وجه المحافظ بغلقها وتشميعها لمدة أسبوعين نظرا لتكرار المخالفة بعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، كما تم تحرير أكثر من 20 محضرا، ورفع الإشغالات بالكافتيريات والمطاعم الذين يقومون بافتراش واستغلال الأرصفة أمام المحال.
كما تابع المحافظ، إجراءات التزام السائقين والركاب بمواقف مسطرد واحد واثنين، بارتداء الكمامات الطبية حفاظاً على صحتهم والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ القليوبية: غلق وتشميع كافتيريا وتحرير 20 محضر إشغال بشبرا الخيمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.