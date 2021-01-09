محافظ القليوبية: غلق وتشميع كافتيريا وتحرير 20 محضر إشغال بشبرا الخيمة

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صحفى، أنه تم ضبط أكثر من 25 شيشة بكافتيرا بشارع 15 مايو وعلى الفور وجه المحافظ بغلقها وتشميعها لمدة أسبوعين نظرا لتكرار المخالفة بعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، كما تم تحرير أكثر من 20 محضرا، ورفع الإشغالات بالكافتيريات والمطاعم الذين يقومون بافتراش واستغلال الأرصفة أمام المحال.

كما تابع المحافظ، إجراءات التزام السائقين والركاب بمواقف مسطرد واحد واثنين، بارتداء الكمامات الطبية حفاظاً على صحتهم والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.