قطع المياه عن 3 مناطق فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشركة، فى بيان لها، أنه سيجرى قطع المياه عن مناطق "الورديان، القبارى، المتراس"، لافتة إلى أنه سيجرى عودة الخدمة فور الانتهاء من أعمال الإصلاح.
وأشار البيان إلى حدوث كسر فى الخط الناقل للمياه قطر 700 مم بتقاطع شارع 218 مع شارع القبارى، ما تسبب فى قطع المياه عن المناطق المشار إليها.
وطالبت الشركة المواطنين طلب سيارات المياه المتنقلة من خلال الخط الساخن 125 لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.
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