الحكومة تنفى إجراء امتحانات تحريرية للصفوف من الأول وحتى الثالث الابتدائى

جدة - نرمين السيد - نفت الحكومة، ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن صدور قرار بإجراء امتحانات تحريرية لتقييم الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائى.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور قرار بإجراء امتحانات تحريرية لتقييم الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائى. وأوضحت، أنه يتم تقييم الطلاب بالصفوف الدراسية من الأول حتى الثالث الابتدائى، باستخدام نظام يعتمد على قياس الأداء والسلوك الفردى والجماعى للتلميذ، دون إجراء أى امتحانات، من خلال المهام الفردية والجماعية بنوعياتها "الشفهية - التحريرية - المهارية"، وبناءً على أسلوب الأداء المتدرج.

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