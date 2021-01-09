صور.. المصريون يختارون الكمامة بدلا عن الغرامة

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الحكومة، تحصيل غرامة عدم ارتداء المواطنين للكمامة فى المواصلات والمؤسسات الحكومية والمنشآت المختلفة، وذلك فى إطار خطة الدولة لمجابهة تفشى فيروس كورونا المستجد. وكانت الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة، 50 جنيهاً، وفى حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فوراً للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

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