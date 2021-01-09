تلقاها مكتب التمثيل العمالي : العمل السعودية تطلق خدمة الشكاوي للعمالة المنزلية...

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة أطلقت خدمة الشكاوى حول قطاع العمالة المنزلية إلكترونيا، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية منصة مساند، حيث سيتمكن أصحاب الأعمال ممن لديهم عقود توسط لاستقدام العمالة المنزلية، من رفع الشكاوى عن طريق المنصة إلكترونيا.

وأشار الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض- في تقريره للوزير - إلي أن الوزارة أوضحت أن هذه الخدمة تم إتمامها بشكل كامل من خلال تقليل الخطوات وعدم الحاجة لزيارة الفروع أو قنوات التواصل الخاصة بالوزارة ، حيث تم تقليص مدة الحل، لتبدأ والتقديم إلكترونيا من قبل صاحب العمل ومن ثم إحالة الشكوى لمقدم الخدمة لحل الشكوى بشكل ودي.

وفي حال عدم التوصل لأي حل يتم تصعيدها، ومن ثم يتم دراسة الشكوى والبت فيها بشكل نهائي من قبل الوزارة بصورة تضمن حفظ حقوق جميع الأطراف المعنية، مؤكدة أن جميع هذه الخطوات تتم إلكترونيا عبر بوابة مساند الإلكترونية

وأكّدت الوزارة سعيها إلى تحسين وتطوير الخدمات للراغبين في استقدام العمالة المنزلية، من خلال مراجعة السياسات السابقة والعمل على تطويرها بشكل مستمر، بما يسهم في تحسين تجربة العملاء وتسريع الحصول على الخدمة المطلوبة في مدة زمنية قصيرة، لافتة إلى أن المنصة الإلكترونية لـ"مساند" تواصل تقديم الحلول والخدمات إلكترونيا عبر الربط المباشر مع مكاتب وشركات الاستقدام بهدف إتاحة الخيارات أمام العملاء بشكل أكبر.