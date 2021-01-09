الصحة: منع الزيارات المنزلية للمصابين بفيروس كورونا

نصحت وزارة الصحة والسكان، مصابي فيروس كورونا بالعزل المنزلي، وضرورة تغيير الكمامة بشكل دوري أو عند تلفها أو ابتلالها.
بالإضافة إلى الالتزم بآداب العطس والسعال، والقيام بتغطية الفم والأنف بالكوع أو بمنديل والتخلص من المنديل في سلة المهملات وغسل اليدين باستمرار أو استخدام مطهر الكحول.
وحذرت وزارة الصحة، من استقبال الضيوف طوال فترة العزل المنزلي للحد من انتشار عدوى الإصابة بفيروس كورونا.
وخصصت وزارة الصحة عددًا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و15335 ورقم الواتساب 01553105105، إضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.
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