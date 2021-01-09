بعد وفاة الأطفال بفيروس كورونا.. «الصحة» تعلن بروتوكول العلاج

أعلنت وزارة الصحة والسكان، البروتوكول العلاجي المستخدم للأطفال بالمستشفيات، موضحة أنه البروتوكول العلاجي نفسه المستخدم للكبار مع اختلافات صغيرة. وفي حال ظهور أي أعراض على الأطفال يجب الذهاب إلى الطبيب المتخصص، وعدم إعطاء الأدوية بدون استشارة الطبيب المتخصص. وحددت وزارة الصحة البروتوكول العلاجي للأطفال، علي النحو التالي: - الحالات البسيطة: مسكن وخافص الحرارة (بارسيتامول) مضاد حيوى لا يوجد داعى له إلا فى حالة حدوث عدوى بكتيرية تظهر فى التحاليل أو الأشعة - الحالات المتوسطة واستلزم حجز بالمستشفى: مسكن وخافض الحرارة (بارسيتامول) مضاد حيوى للحماية من حدوث عدوى بكتيرية داخل المستشفى، وتكون الجرعة حسب وزن الطفل مثال (زيثرومايسن وسيفترياكسون) مضادات التجلط جرعات وقائية أو علاجية حسب تحليل d-dimer مضادات الفيروسات (لا يستخدم ريميدسيفير أو فافيبرافير) - أعراض شديدة (محجوز بالعناية المركزة) خافض للحرارة ومسكن (بارسيتامول) مضاد حيوى واسع المجال (سيفبيم وزيثرومايسن وفانكوميسن) ترجع الطبيب المعالج لاختيار أنواع المضادات الحيوية مضادات التجلط (جرعة علاجية حسب وزن الطفل) مضادات الفيروسات (ما عدا فافيبرافير أو ريميدسيفير) بالنسبه لأدوية الديكسا أو Tocilizumab الجرعة حسب الوزن ويعطى فى حالة حدوث تدهور سريع للحالة أو تدهور فى الأشعة المقطعية اعطاء المحاليل والأكسجين طبقًا للحالة ورأي الطبيب المعالج لها لا تعطى أدوية منع التجلط فى حالة وجود مشاكل فى السيولة (عدد صفائح دموية منخفض أقل من 50 ألف أو inr أكثر من 1.5 أو وجود نزيف).

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