كبدة الفلاح يثير الجدل بعد تشميع المحل.. والمواطنون: "كبدة حمير"

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، أنباء إغلاق محل كبدة الفلاح بالشمع الأحمر ليزعم بعضهم أنه تم إغلاقه بسبب ضبط كبدة "حمير" بحوزته، الأمر الذي كان من شأنه إثارة حالة من الرعب بين مواطني محافظة الاسكندرية.

حقيقة ضبط كبدة حمير داخل المحل

خرج أنيس حامد، مدير مطعم كبدة الفلاح، ليوضح حقيقة تلك الأنباء المتداولة منذ تشميع المحل، الذي جاء بسبب مخالفته للإجراءات الوقائية والاحترازية وتدابير التباعد الإجتماعي للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ولفت حامد، إلى أنه كان هناك حملة من الحي خلال الاسبوع الماضي قامت بتشميع المحل لمدة أسبوع، وتغريمهم مبلغ قدره 4200 جنيه بسبب التزاحم أمام المحل وعدم الإلتزام بقرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن التعامل مع فيروس كوورنا بحذر.

كبدة الفلاح يرد على مروجي الشائعات

أكد مدير كبدة الفلاح، أن هناك العديد من مروجي الشائعات استخدموا اسم كبدة الفلاح المعروف منذ قرابة 60 عامًا لتشويه سمعته ولكنها محاولة فاشلة، مشيرًا إلى أنه سيتم إعادة فتح المحل يوم الاثنين القادم.