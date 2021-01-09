تعليمات السكة الحديد لاستقلال حاملي الاشتراكات العادية للقطارات الروسية

قامت هيئة السكة الحديد بإصدار عدد من التعليمات توضح طريقة استخدام حاملي الاشتراكات العادية بأنواعها المختلفة سواء الطلاب أو كبار السن أو المواطنين بالقطاع العام أو الخاص للقطارات الروسية، والتي تستوجب من الجميع الالتزام بها حتى لا يعرضوا أنفسهم للغرامة.



تعليمات السكة الحديد لاستقلال القطارات الروسية لحاملي الاشتراكات العادية

. يذهب حامل الاشتراك العادي لشباك الحجز بالمحطة قبل كل رحلة لدفع فرق الدرجة مقارنة بين القطارات المميزة والمطورة والقطارات الروسية.

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. بعد دفع فرق التذكرة يحصل على "تذكرة واقف"، ومن لم يقم بذلك يعتبر مخالف وسيقوم بدفع قيمة تذكرة القطار الروسية كاملة بالإضافة إلى غرامة المخالف والتي تبلغ 50 جنيه.

يذكر أن الفئات التي كانت تحمل اشتراكات مدعمة مثل الطلبة وكبار السن كان يمنه استقلالهم القطارات الروسية بموجب اشتراكاتهم وذلك قبل صدور تلك التعليمات، فكانوا يستقلوا القطارات العادية بنوعيها المميزة والمطورة فقط، أما عن فرق الاشتراك أو فرق الدرجة فهو الفرق بين قيمة تذكرة كاملة بالقطارات الروسية وتذاكر القطارات الدرجة الثانية المميزة والمطورة.

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تعرف على أسعار تذاكر السفر لعدة أماكن بالقطارات الروسية مقارنة بالقطارات المميزة والمطورة

السعر الأول هو السفر من القاهرة بالقطارات الروسية بينما السعر الأخر هو سعر تذكرة السفر من القاهرة بالقطارات المميزة

ـ من القاهرة إلى المنيا 40 جنيها، والأخر 14 جنيها.

ـ من القاهرة لأسيوط 50 جنيها والأخرى بـ 17 جنيها.

ـ من القاهرة إلى سوهاج 55 جنيها وغيرها يبلغ 19 جنيها.

ـ من القاهرة إلى قنا 65 جنيها والسعر الأخر 22 جنيها.

ـ من القاهرة للأقصر 70 جنيها والأخرى تصل لـ 24 جنيها.

- من القاهرة لأسوان 85 جنيها بينما الأخرى تبلغ 28 جنيها.

- من القاهرة إلى طنطا 20 جنيها وفي غيرها بـ 5 جنيهات.

- من القاهرة إلى الإسكندرية السعر يكون 35 جنيها والأخرى تبلغ 10 جنيهات.