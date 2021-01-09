موعد مباراة الزمالك اليوم والتشكيل المتوقع

يستضيف نادي الزمالك اليوم فريق طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة السادسة ومن المقرر إقامته مباراة اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف حيث تقام المباراة عي استاد الجيش بالسويس وتنقلها قنوات أون تايم سبورتس "On Time Sports".

ويسعي الفارس الأبيض لحصد الثلاث نقاط لأستكمال نغمة الانتصارات واللحاق بالأهلي الذي فاز أمس على سيراميكا كليوبترا وتصدر الدوري بينما يبحث الطلائع عن أول فوز له هذا الموسم بعد نغمة النتائج السلبية التى حققها منذ انطلاق مسابقة الدوري ،ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 10نقاط من أصل 4مباريات خاضها بينما طلائع الجيش يحتل المركز الأخير في ترتيب الدوري برصيد نقطة واحدة من اصل 5مباريات.

التشكيل الزمالك المتوقع

في حراسة المرمي :محمد أبو جبل

أحمد فتوح، محمود الونش، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثي ، محمد أشرف روقا، إمام عاشور، يوسف أوباما، أشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو ، عمر السعيد".

تشكيل طلائع الجيش المتوقع:

في حراسة المرمي:

محمد بسام، مصطفى الزناري، أحمد علاء،، محمد ناصف، أحمد سمير،فرنك استيفن وناصر منسي، عمرو السيسي، خالد السطوحي، أحمد هانى، عمرو جمال".

الجدير بالذكر أن الفارس الأبيض انتصر في اخر مواجهاتة في الدوري الممتاز امام فريق المقاولون العرب والتي انتهت بنتيجة 2/0 ومباراته امام فريق إنبي والتي انتهت بنتيجة 2/1،بينما اخر مواجهات طلائع الجيش كان امام فريق الاتحاد السكندري والتي انتهت بنتيجة 2/1 لصالح الاتحاد ، حيث يبدأ الزمالك مشواره فى مرحلة المجموعات بإستضافة فريق مولودية الجزائر، بينما يستضيف الأهلى نظيره فريق المريخ السودانى يوم 12 أو 13 من شهر فبراير المقبل.

الجدير بالذكر أن الأهلى انتصر بالأميرة السمراء في بطولة النسخة الماضية والتي شهدت اهمية كبيره داخل القارة السمراء حيث تعتبر هي من اهم المباريات التي جمعت بين قطبين القارة السمراء وانتهت المباراة بنتيجة 2/1 وتألق فيها لاعب الزمالك شيكابالا والذي احرز هدفاً ماردوني بينما احرز مجدي "افشة"لاعب الزمالك هدف الفوز من تسديدة رائعة في الدقيقة 68 وهي المرة التاسعة في تاريخة.