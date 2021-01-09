أحمد الشناوى: الأولوية القصوى للاهتمام بصحة المواطنين ودعم المستشفيات الحكومية

تبرع النائب أحمد الشناوى، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، بعدد من أجهزة الغسيل الكلوى وأجهزة التنفس الصناعي واسطوانات الأكسجين والمستلزمات الطبية كأجهزة قياس الضغط والأكسجين والسكر، إضافة إلى المستلزمات الوقائية كالكمامات والمفارش وأغطية الأسرة، وغيرها من المستلزمات، لعدد من مستشفيات محافظة أسيوط منها مستشفى صدفا المركزى، ومستشفى "أبوتيج النموذجي"، ومستشفى "أبو تيج" المؤقت بوحدة الرعاية الأولية بباقور، وحدة الغسيل الكلوي بالنخيلة.

أحمد الشناوى: الأهتمام بصحة المواطنين على رأس أولوياتى

وقال أحمد الشناوي، عضو مجلس النواب، إن الأهتمام بصحة المواطنين وتحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة بالمستشفيات الحكومية، تأتى على رأس أولويات العمل اليومي عن طريق المتابعة المستمرة مع قيادات ومسؤولي قطاع الصحة بأسيوط، مؤكدا على أهمية العمل الميداني فى هذا الملف حيث قام بزيارة تفقدية لعدد من المستشفيات والمرافق الطبية خلال الشهر الماضى، وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتمكين المستشفيات الحكومية من تقديم خدمة طبية أفضل للمواطنين المترددين عليها.

أحمد الشناوى: نسعى تذليل العقوبات

وأكد عضو مجلس النواب، أحمد الشناوي، على المتابعة المستمرة مع مديرى المستشفيات العامة من حيث المواقف التنفيذية لعمليات الصيانة الجارية ومعدلات الإنجاز والعمل على سرعة الإنتهاء منها وتذليل المعوقات والصعوبات التي تواجه تنفيذ ذلك.

وأشاد النائب أحمد الشناوى، بتضحيات أبطال الطواقم الطبية من الأطباء والتمريض وكافة العاملين بالمستشفيات والقطاع الصحي عموماً ، مؤكدا على ضرورة تكاتف الجميع من كافة المؤسسات و المواطنين من أجل العبور بسلام من هذه الظروف الصحية الحرجة التى تمر بها البلاد.

وناشد عضو مجلس النواب ، كافة المواطنين بالإلتزام بإتباع الإجراءات والقرارات الحكومية والخاصة بضرورة إرتداء الكمامات والإبتعاد عن التجمعات غير الضرورية والبقاء بالمنازل قدر الإمكان ، للحد من إنتشار الإصابة بفيروس كورونا لتقليل الضغط على المستشفيات العامة وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين .