وفاة محمود مغاورى أمين عام نقابة المهندسين

جدة - نرمين السيد - توفى اللواء مهندس محمود مغاورى، أمين عام نقابة المهندسين، فجر اليوم السبت، ونعت النقابة برئاسة هانى ضاحى، نقيب المهندسين، الفقيد داعين له بالرحمة والمغفرة وللأسرة بالصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.





وكان مغاورى شغل عدة مناصب، من بينها رئيس مجلس إدارة شركة الشمس للإسكان والتعمير، رئيس الجهاز المركزى للتعمير سابقا، نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة سابقا.

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