صور.. دورات مياه عمومية بالمجان فى مدينة 6 أكتوبر

جدة - نرمين السيد - قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إنه تم البدء فى توفير دورات مياه عمومية بالمجان لساكنى المدينة وروادها، فى المحاور الرئيسية بالمدينة، والأماكن المكتظة بالمارة، وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة.





وأضاف المهندس شريف الشربينى، وفقا لبيان صحفى، أن ذلك يأتى فى إطار العمل على توفير صورة حضارية للمدينة، وكذا تخفيف المعاناة على مرضى السكرى وغيرهم الذين يجدون معاناة لعدم توافر دورات مياه، مشيراً إلى أن دورات المياه موزعة بشكل أساسى فى نطاق الخدمات على المحاور الرئيسية، وتتميز بطراز معمارى مميز وعصرى، وتحتوى على دورة مياه للسيدات وللرجال تعمل على مدار الـ24 ساعة، ملحق بها وحدة تجارية للخدمات السريعة.

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