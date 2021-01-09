عاجل.. مدبولى يتابع العمل بالوحدات البديلة لإسكان العشوائيات

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار سعى الدولة لتوفير مسكن ملائم للمواطنين.

يذكر أن المشروع يشمل 6800 وحدة سكنية، ومقرر الانتهاء منه خلال 12 شهراً بتكلفة 1.75 مليار جنيه وهو مشروع سكنى خدمى على مساحة 50 فداناً، ويشتمل على ملاعب وورش وحرف ومسجد وكنيسة.

وفى سياق آخر، تابع رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعى عبر الفيديو كونفرانس، عددا من الملفات مثل جهود مواجهة فيروس كورونا، وموقف توافر الأكسجين، وتنفيذ القرارات الاحترازية، والإجراءات المنظمة للامتحان القومى لمزاولة مهنة الطب.

كما عقد اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة الموقف التنفيذى ومستجدات تطبيق منظومة التحول للرى الحديث، حيث وجه بالعمل على توفير وتوريد كل الاحتياجات اللازمة لتنفيذ خطة الدولة فى التحول للرى الحديث والتأكد من قدرة الإنتاج المحلى على توفير هذه الاحتياجات بحضور وزراء الأوقاف، والموارد المائية والرى، والعدل، والمالية، والزراعة واستصلاح الأراضى، ومسؤولى الوزارات المعنية.