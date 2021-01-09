إنفوجراف.. الحكومة: 17 يناير فتح باب المرحلة الثانية من طلبات متضررى النوبة

جدة - نرمين السيد - واستعرض فؤاد، وفقا لبيان صحفى، ما أسفر عنه عمل اللجنة خلال المرحلة الأولى،، حيث تقدم 6.171 مستحقًا للتعويض بطلبات تحديد الرغبة من إجمالى 11.500 مستحقًا للتعويض، وقد قامت اللجنة بصرف التعويضات لمن استوفى مستنداته منهم، وتعليق صرفها لغيرهم لعدم استيفاء إعلامات الوراثة اللازمة أو التوكيلات عن غيرهم من ورثة المستحقين للتعويض، على أن يتم صرف التعويض لهم فور استيفاء مستنداتهم.

وأشار فؤاد إلى أن عمل اللجنة يقوم على ثلاثة محاور؛ الأول: يشمل تسليم سندات التعويض العينى وصرف التعويض النقدى للمستحقين المستوفين لمستنداتهم، موضحًا أن المستحقين المستوفين لمستنداتهم، منهم من تسلموا عقود تملك الأراضى المقامة عليها مساكنهم، ومنهم من تسلم شهادات حق الانتفاع بأراضى طرح النهر المقامة عليها مساكنهم.

وأضاف أن عددًا من المستحقين تسلم عقود تملك وحدات سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعى، فضلًا عن تسليم مبالغ نقدية بدلًا عن وحدات سكنية بمقدار 225000 جنيه لكل مستحق، وتسليم عقود تملك أراض قابلة للزراعة بمنطقتى وادى الأمل وخور قندي، وتسليم مبالغ نقدية بدلًا من أراض قابلة للزراعة بقيمة 25000 عن كل فدان مع جبر كسر الفدان إلى فدان لمن كان يملك دون الفدان، فيما طلب عدد آخر الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية فى التنمية، وتمت مخاطبة هيئة تنمية الصعيد لتعويضهم فى أى من مشروعاتها.

وفيما يتعلق بالمحور الثانى، أوضح وزير شؤون المجالس النيابية أن 3.640 مستحقًا للتعويض تقدموا بطلبات تحديد رغبة وتم تعليق صرف التعويضات لهم لعدم استيفاء مستنداتهم، وتقوم اللجنة من خلال محافظة أسوان بتلقى المستندات تمهيدًا لتعويضهم، وقد بلغ إجمالى من استوفى مستنداته حتى الآن 705 مستحقين للتعويض، وهذا العدد فى تزايد مستمر.

وحول المحور الثالث من محاور عمل اللجنة؛ أشار الوزير إلى أن رئيس مجلس الوزراء قد أعلن فى كلمته بتاريخ 20 يناير 2020 خلال احتفالية «الوفاء بالوعد» التى تمت بمدينة أسوان لتسليم التعويضات لأهالى النوبة استجابة دولته للمطالبات التى تلقتها الحكومة من أهالى النوبة، ووجه بإعادة فتح باب تلقى طلبات تحديد الرغبة ممن لم يمكنهم التقدم بها فى المرحلة الأولى، لتكون أمام المواطنين فرصة أخرى لتعويضهم وفق رغباتهم، على أن تتولى اللجنة الوطنية تحديد موعد بدء إجراءات المرحلة الثانية.

وتابع: وإنفاذًا لهذا التوجيه، فقد قررت اللجنة اتباع القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويضات التى تمت صياغتها خلال المرحلة الأولى، وذلك تحقيقًا للمساواة بين من تقدم فى المرحلة الأولى ومن سيتقدم فى المرحلة الثانية، هذا إلى جانب قيام اللجنة باتخاذ الإجراءات التمهيدية اللازمة لبدء المرحلة الثانية، ووضع الجدول الزمنى لتلك الإجراءات.

وختم وزير شؤون المجالس النيابية أن اللجنة قررت فتح باب المرحلة الثانية لتلقى طلبات تحديد الرغبة لمدة شهر يبدأ من يوم الأحد الموافق 17 يناير 2021، وذلك بالتزامن مع العيد القومى لمحافظة أسوان، داعيًا المستحقين للتعويض الذين سبق حصرهم ولم يمكنهم التقدم بطلبات تحديد الرغبة خلال المرحلة الأولى أن يبدوا رغباتهم حتى يتم تعويضهم وفقًا لها.

واستعرض محافظ أسوان، الخطوات الخاصة بالاستعدادات للمرحلة الثانية مقررًا أنها تضمنت العمل على إتاحة 1.185 وحدة سكنية بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وقد تناول أوصافها مقررًا أنها مكونة من ثلاث غرف وصالة وحمام ومطبخ، وأن مساحة كل منها (90) مترًا مربعًا، كاملة التشطيب الداخلى والخارجي، وأن الوحدات المتاحة للتعويض كائنة بعدد (12) محافظة هى (القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، الشرقية، المنوفية، البحيرة، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان).

فضلًا عن التحقق من توافر مساحات كافية من الأراضى القابلة للزراعة بمنطقتى وادى الأمل وخور قندي، فضلاً عن متابعة تنفيذ أعمال حفر الآبار بمنطقة وادى الأمل وتجهيز غرف تشغيلها، ورفع كفاءة الآبار الكائنة بمنطقة خور قندى، مقررًا أن الأراضى سيتم تسليمها للمستحقين للتعويض بصورة جاهزة للزراعة فور استلامها؛ حيث جرى حفر آبار بها، وتوفير مضخات مياه تعمل بالطاقة الشمسية لها، وبناء غرف للتحكم فيها. هذا إلى جانب طباعة عدد 1.550 نسخة من الدليل الإرشادى الخاص بالوحدات السكنية، و2000 نسخة من الدليل الإرشادى الخاص بالأراضى القابلة للزراعة، وكذا طباعة عدد كاف من المطويات ونماذج طلبات تملك الأراضى المقامة عليها مساكن وطلبات تقرير حق انتفاع بأراضى طرح النهر المقامة عليها مساكن.

وختم محافظ أسوان بأن المحافظة قامت بتوفير 16 لجنة فرعية منتشرة بمدن ومراكز محافظة أسوان، وتم دعمها بالموظفين المدربين لتلقى طلبات تحديد الرغبة من المواطنين المستحقين للتعويض، مقررًا أن هذه اللجان ستعمل يومًا من الأحد حتى الخميس من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة الثالثة مساءً خلال المدة المقررة لفتح باب تلقى طلبات تحديد الرغبة.