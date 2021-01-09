رئيس الوزراء ينعى محمود مغاورى أمين عام نقابة المهندسين

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس الوزراء، "شرفت بالعمل مع اللواء مغاورى، أثناء رئاسته الجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان، وكان الفقيد، رحمه الله، مثالا للإخلاص والتفانى، والعمل بروح الفريق، متمتعا بخلق رفيع، وتواضع أكسبه احترام الجميع".
وبعث الدكتور مصطفى مدبولى تعازيه إلى المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، وأعضاء هيئة المكتب والمجلس الأعلى للنقابة، فى الراحل الكريم، كما بعث تعازيه إلى أسرته الكريمة، داعيا الله عز وجل أن يتغمده برحمته.
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