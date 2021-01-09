وزير النقل يتابع الأعمال النهائية للمرحلة الأولى وأعمال تنفيذ المرحلة...

في إطار توجيهات القيادة بتحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر تابع اليوم الفريق مهندس/ كامل الوزير- وزير النقل الأعمال النهائية لتنفيذ المرحلة الأولى من تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من القاهرة إلى المنيا بطول 230 كم وكذلك أعمال تنفيذ المرحلة الثانيةالجاري العمل بها حيث تفقد المسافة من المنيا حتى محور ديروط بطول 52 كم

بدأت الجولة بتفقد الوزير المرحلة الأولى بدءاً من محطة تحصيل الرسوم بالكيلومتر 2.85 بالطريق ثم قطاعات المرحلة المختلفة حيث تم تقسيمها إلى 10 قطاعات لسرعة الإنجاز وحيث يشمل المشروع تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 3 حارات فى كل اتجاه بعرض رصف 12 متراً، وإنشاء طريق أسفلتي للشاحنات يضم 3 حارات في اتجاه أسيوط بعرض رصف 11 متراً، وطريق خرساني يضم حارتين في اتجاه القاهرة بعرض رصف 9 متر لتحمل الشاحنات الثقيلة القادمة من المحاجر والصعيد إلى القاهرة، فضلاً عن إنشاء 21 عملاً صناعياً بواقع 5 كبارى و16 نفقاً

كما تفقد الوزير اعمال وتطوير وتوسعة المرحلة الثانية من الطريق حيث تابع أعمال التنفيذ بطول 52 كم في المسافة من المنيا حتى ديروط حيث يتم تنفيذ المشروع ليصبح 3 حارات في كل اتجاه بعرض رصف 12.90 متر وانشاء طريق للشاحنات 3 حارات اسفلتي لاتجاه اسيوط بعرض رصف 11 متر و2 حارة خرساني لاتجاه القاهرة بعرض رصف 9 متر وانشاء عدد 5 انفاق

وحيث تم تقسيم العمل بالمرحلة الثانية من المشروع من المنيا الي ديروط الي 8 شركات لتنفيذ اعمال الاتربة و5 شركات لتنفيذ اعمال الرصف.

ووجه الوزير خلال جولته بضرورة تكثيف الأعمال ومراعاة المواصفات القياسية في تنفيذها والاهتمام بالعواكس والتخطيط بالبويات المعاكسة واللوحات الإرشادية وعدم إقامة أي مطبات على الطريق، وعدم نقل الحركة على طريق الخدمة إلا بعد انتهاء قطاع الرصف التصميمي بالكامل واستلامه طبقاً للمواصفات القياسية، لزيادة عوامل السلامة والأمان بالطريق. وان يتم تسوية مسافة 50متر على على جانبي الطريق في الاتجاهين حسب تعليمات القيادة السياسية ، كما شدد الوزير على ضرورة استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في مواقع العمل لمواجهة فيروس كورونا مؤكداً أن الحفاظ على صحة وسلامة العاملين في جميع المشروعات ومنها مشروعات الطرق والكباري من أولويات وزارة النقل.

مضيفا أن طريق الصعيد الصحراوي الغربي سيكون جزءاً من محور القاهرة/ كيب تاون وأنه.يتم تطوير الطريق ليكون محور حر للمساهمة في تسهيل حركة التجارة بين محافظات الصعيد مشيرا الى أن هذا المشروع يدخل ضمن مجموعة الطرق التي سيتم تنفيذ مشروع أنظمة النقل الذكية على الطرق ITS بها والتي وجه بتنفيذها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحد من مخاطر حوادث السيارات، وتوفير الحماية والسلامة للركاب المسافرين

جدير بالذكر أن هذا الطريق يدخل ضمن المشروع القومي للطرق الذي يبلغ إجمالي أطواله ٧٠٠٠ كم بتكلفة تقديرية 175 مليار جنيه والذي بدأ تنفيذة منذ عام 2014، لافتاً إلى أن القيادة السياسية صدقت على إنهاء تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي وامتداده حتى ارقين بطول 1155 كم خلال 4 سنوات بتكلفة 26 مليار جنيه على 4 مراحل هي المرحلة الأولى الجاري العمل بها في المسافة من تقاطع مع طريق الفيوم حتى المنيا بطول 230 كم والتي قاربت على الانتهاء حيث بلغت نسبة تنفيذها 95٪ ،والمرحلة الثانيةالجاري العمل بها في المسافة من المنيا حتى محور ديروط بطول 52 كم وان نسبة تنفيذها 22 % لاعمال الاتربة والمسافة من السباعية - ادفو - اسوان – توشكي بطول 325كم ، و المرحلة الثالثة في المسافة من محور ديروط مروراً بأسيوط وسوهاج وحتى قنا بطول 240 كم ، والمرحلة الرابعة في المسافة من قنا مروراً بالأقصر حتى السباعية بطول 228 كم، والمسافة من توشكي حتي ارقين بطول 100 كم .