6 رحلات دولية تغير مسارها وتهبط في شرم الشيخ والغردقة بسبب الضباب فوق مطار القاهرة.. وأخرى تعود من الأجواء

شهد مطار القاهرة الدولي، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، تأخر وصول وإقلاع عدد كبير من الرحلات الدولية بسبب الضباب والشبورة المائية الكثيفة التي تشهدها البلاد منذ عدة أيام، وتأثرت بها حركة إقلاع وهبوط الطائرات فوق مطار القاهرة وبعض المطارات الداخلية، والتي لجأت عدد كبير من الرحلات الدولية أيضا تغيير مسارها والهبوط هناك تفاديا لسوء الأحوال الجوية.
وكشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أن هناك 5 رحلات دولية حولت هبوط رحلاتها من مطار القاهرة إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة، بسبب انعدام الرؤية فوق مهبط مطار القاهرة مع الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث لجأت رحلة مصر للطيران القادمة من الرياض إلى الهبوط في شرم الشيخ، وأيضا رحلة طيران العربية القادمة من لبنان، فيما حول رحلة الخطوط الإثيوبية القادمة من أديس أبابا هبوطها من مطار القاهرة إلى مطار الغردقة الدولي، أيضا رحلة إير كايرو القادمة من الرياض.
وأشارت المصادر المطلعة، إلى رحلة الخطوط التركية القادمة من مطار إسطنبول صباح اليوم، اضطرت إلى تحويل مسارها تمامًا أثناء طريقها إلى القاهرة، وعاودت الهبوط بمطار مدينة أنطاليا لحين تحسن الأحوال الجوية، فيما ألغت خطوط الإمارات وصول رحلتها القادمة من دبي والتي كان مقرر لها أن تصل في الساعات الأولى من صباح اليوم، ولجأت الخطوط الأثيوبية إلى إلغاء رحلتها أيضا لأسباب الطقس.
وفيما يخص رحلات السفر المقلعة من مطار القاهرة، أوضحت المصادر المطلعة، أن غالبية الرحلات المقرر إقلاعها في الساعات الأولى من صباح اليوم، أجلت جميعها الإقلاع لحين تحسن الأحوال الجوية، وأقلعت قبل ساعات قليلة من القاهرة إلى وجهاتها الدولية.
ويجري مطار القاهرة الدولي، استعدادات مكثفة لاستقبال موجات الشتاء المختلفة، وخاصة فترات الأمطار الغزيرة والشبورة الكثيفة التي تتعرض لها البلاد وأوقات الضباب فوق المهبط، حيث يتم التنسيق الكلي والمتابعة باستمرار بين قطاع العمليات والقطاع الهندسي بالمطار، لمراجعة جميع جاهزية المعدات على المهبط والتأكد من صلاحيتها للتعامل في الأوقات الطارئة، فضلا عن التنسيق مع أبراج المراقبة للتعامل مع الرحلات القادمة إلى المطار والمغادرة أيضا في أوقات تدهور الرؤية فوق المطار.
ويتم الاعتماد على سيارات الإرشاد على المهبط لاستخدامها في هذه الأوقات، وتجنيب جميع المعدات على المهبط وإعادة تنظيمها، لضمان عدم انزلاق أي منها في أوقات السيل والأمطار، فضلا عن التأكيد على جميع العاملين على المهبط بالالتزام بارتداء الجواكيت الفوسفورية لسهولة الرؤية في أوقات الضباب.
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