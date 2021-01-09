شعراوي: تسليم دفعة من معدات منظومة المخلفات الصلبة لـ 4 محافظات بتكلفة 168 مليون جنيه

أعلن محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عن تسليم عدد من المحطات الوسيطة والثابتة والمتحركة فيما يخص منظومة المخلفات الصلبة لعدد من المحافظات ، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة باتخاذ خطوات عاجلة لتنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف المحافظات .

وقال شعراوي - في بيان اليوم - إن الوحدة التنفيذية لإدارة منظومة المخلفات بالوزارة والمسئولة عن متابعة تنفيذ الخطة بالتنسيق وحضور ممثلين لكل من (وزارة البيئة – ممثلوا المحافظات) قامت بتسليم معدات المحطات الوسيطة الثابتة بمنشأة ناصر بمحافظة القاهرة ومنطقة ناصر بمحافظة بني سويف، وتسليم المحطات الوسيطة المتحركة بمحافظتي الإسماعيلية ودمياط .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم تسليم المحطة الوسيطة الثابتة بمنطقة منشأة ناصر بالقاهرة والتي تتكون من ( 6 رأس جرار مرسيدس مزود بهوك لفت ماركة بيلفنجر و 12 حاوية سعة 24 م3 و لودر ومغسلة ومولد كهرباء) وذلك بتكلفة 37 مليون جنيه .

وأوضح أنه تم أيضًا تسليم المحطة الوسيطة الثابتة بمنطقة ناصر بمحافظة بني سويف والتي تضم ( 3 رأس جرار مرسيدس مزود بهوك لفت ماركة بيلفنجر و 6 حاوية سعة 24 م3 و لودر ومغسلة ومولد كهرباء) بتكلفة 17 مليون جنيه ، لافتًا إلى تسليم 2 محطة وسيطة متحركة بحي ثان وثالث بمحافظة الإسماعيلية (3 رأس جرار مرسيدس مزود بهوك لفت ماركة بيلفنجر و 6 حاوية سعة 24 م3) بتكلفة 9 مليون جنيه.

وقال شعراوى إنه تم تسليم محطة وسيطة متحركة بمحافظة دمياط تتكون من ( 2 رأس جرار مرسيدس مزود بهوك لفت ماركة بيلفنجر و 6 حاويات سعة 24 م3) بتكلفة 6 مليون جنيه.. مؤكدا أنه كان قد تم تدريب السائقين على المعدات الجديدة خاصة إستخدام الأنظمة الهيدروليكية المجهزة بالمعدات بالإضافة إلى تدريبهم على إجراءات الصيانة الوقائية وتعليمات الاستخدام والتشغيل، بما يضمن استدامة التشغيل الجيد والحفاظ على المعدات.

وأوضح أن الوحدة التنفيذية لإدارة منظومة المخلفات بالوزارة كانت قد قامت بتسليم معدات تشمل محطتين وسيطة ثابتة لمحافظة القاهرة (المقطم – شارع بورسعيد) و 4 محطات وسيطة متحركة (3 بمدينة نصر وواحدة بعين شمس) بإجمالى تكلفة وصلت لنحو 99 مليون جنيه ، لافتًا إلى أنه تم توفير التدريب اللازم للسائقين من الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة على المعدات الجديدة الذى يضمن استدامة التشغيل الجيد والحفاظ على المعدات وكذا تدريب السائقين على إستخدام الأنظمة الهيدروليكية المجهزة بالمعدات بالإضافة إلى تدريبهم على إجراءات الصيانة الوقائية وتعليمات الاستخدام والتشغيل .

وأضاف الوزير أن المحطات التي تسلمتها محافظة القاهرة تضم المحطة الوسيطة الثابتة بالمقطم (عدد 9 سيارة رينو سعة 45 م3 وواحد لودر ومغسلة ومولد كهرباء) بتكلفة 42 مليون جنيه ، والمحطة الوسيطة الثابتة بشارع بورسعيد ( 4 رأس جرار مرسيدس مزود بهوك لفت ماركة بيلفنجر + و8 حاويات سعة 24 م3 وواحد لودر ومغسلة ومولد كهرباء) بتكلفة 21 مليون جنيه.

وتابع شعراوى كما تضم المحطات للقاهرة أيضًا عدد 3 محطات وسيطة متحركة بمدينة نصر شرق (عدد 9 رأس جرار مرسيدس مزود بهوك لفت ماركة بيلفنجر + 18 حاوية سعة 24 م3) بتكلفة 27 مليون جنيه ، ومحطة وسيطة متحركة بعين شمس ( 3 رأس جرار مرسيدس مزود بهوك لفت ماركة بيلفنجر + 6 حاوية سعة 24 م3) بتكلفة 9 مليون جنيه.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الفترة المقبلة ستتوالى عمليات تسليم المعدات الجديدة إلى باقى المحافظات حسب المخططات التي تم وضعها فى هذا الشان ، مضيفًا أن تلك المعدات سوف تساعد في رفع كفاءة عمليات النقل والجمع للمخلفات داخل المحافظات بما يعود بالنفع على تحسين مستوى النظافة والحفاظ على صحة المواطنين والبيئة .

وأكد شعراوي سعي الحكومة إلى تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات البلدية للتغلب على مشاكل تراكم القمامة والتخلص الآمن منها ووقف التدهور البيئى من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات .