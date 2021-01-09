نقيب المهندسين ناعيا مغاوري: "نم يا قرير العين يا أخي الحبيب"

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أحمد جودة - القاهرة - قال المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، إن النقابة العامة للمهندسين، ومهندسي مصر فقدت رجلا من أخلص وأنزه الرجال صاحب القيم والمثل اللواء أركان حرب المهندس محمود مغاوري أمين عام النقابة الذي لقي ربه فجر اليوم.

ونعى ضاحي، الفقيد قائلا: "عرفناه رجلا مخلصا نزيها طاهر اليد عفيف اللسان محبا للخير كريم العطاء إنسانا محترما بما تحمله هذه الكلمه من معان، لم يبخل بوقته أو مجهوده في سبيل خدمة الجميع كان القدوه الحسنة التي يحتذي بها في كل ماتقلد من مناصب في خدمه الوطن ويشهد له بذلك كل من عمل معه او تحت قيادته".

وتابع بكلمات حزينة: "نم قرير العين يا أخي الحبيب فلك رصيد من الخير والعطاء وحب الناس سيكون نورا وشفيعا لك".

وأعلنت نقابة المهندسين عن وفاة اللواء محمود مغاوري، أمين عام النقابة، صباح اليوم، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأصدرت النقابة، بيانا، قالت فيه إن اللواء محمود مغاورى، الأمين العام، في ذمة الله، كما نعى المهندس هاني ضاحي، النقيب، وأعضاء هيئة المكتب والمجلس الأعلى، الفقيد داعين الله له بالرحمة والمغفرة، وللأسرة بالصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وتولي مغاوري عدة مناصب، من بينها رئيس مجلس إدارة شركة الشمس للإسكان والتعمير، رئيس الجهاز المركزي للتعمير سابقا، نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة سابقا.