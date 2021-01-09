نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الزراعة يعتمد 59.5 مليون جنيه لإنشاء وتطوير 42 مركز تجميع ألبان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتمد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تمويل وإقراض 59،5 مليون جنيه من خلال البنك الزراعى المصرى لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة وتشغيل 42 مركزا لتجميع الألبان في 6 محافظات مختلفة.

وأكد القصير أنه تم إدارج مراكز تجميع الألبان ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة للاستفادة من مبادرة البنك المركزي 5% كما تم إستثناء أصحاب مراكز تجميع الألبان من الشرط القانونى للتمويل.

والاهتمام بإنشاء مراكز تجميع ألبان جديدة فى أماكن تمركز صغار مربى ماشية الألبان ومنتجي الألبان وكذلك رفع كفاءة وتطوير مراكز تجميع الألبان القائمة بقروض بنكية ميسرة طبقًا للمواصفات القياسية لتواكب المعايير الدولية، يؤدى إلى الحصول على ألبان جيدة للاستهلاك الطازج أو التصنيع ويعمل على فتح أفاق جديدة لتصدير منتجاتنا اللبنية إلى الخارج مما يؤدى إلى تحسين العائد من إنتاج الألبان لصغار المربين وخاصة أن مراكز تجميع الألبان هى المنافذ التسويقية لصغار مربى ماشية اللبن.

ومن ناحيته قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ورئيس اللجنة التنسيقية لإدارة المشروع القومى لمراكز تجميع الألبان أنه قد تم تشكيل لجنة فنية تختص بتقييم مراكز تجميع الألبان ميدانيًا على أرض الواقع وتحديد إحتياجات التطوير لكل مركز والتى تقوم بدورها برفع تقريرها الفنى للعرض على اللجنة التنسيقية للبت فى إعتماد التمويل اللازم بعد إستكمال الدراسات الائتمانية من قبل البنوك الممولة.

كما أكد الصياد على أهمية إنشاء مراكز تجميع ألبان فى محافظات الصعيد ذات الكثافة العالية في الثروة الحيوانية والتي تفتقر إلى وجود مراكز تجميع ألبان.

وأضاف الصياد أنه هناك تنسيق كامل بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ووزارة الإنتاج الحربي لتوفير المعدات والأجهزة اللازمة لمراكز تجميع الألبان صناعة وطنية تتميز بالجودة العالية والسعر الأفضل، وضمان الاجهزة من 10 الى 20 سنة.

من ناحيته أوضح د طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانيه والداجنه بوزارة الزراعه.. أن وزير الزراعة قد وافق على إنشاء عشرة مراكز جديدة تابعة للوزارة طبقا للمواصفات القياسيه لخدمة صغار مربي ماشية اللبن ومنتجي الألبان وتكون نماذج تحتذى للقطاع الخاص في محافظات سوهاج.. أسيوط.. المنيا.. جنوب سيناء.. الغربية.. البحيرة.. بالإضافة إلى مركزين في كل من الفيوم.. كفر الشيخ.

وناشد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة اصحاب مراكز تجميع الالبان الاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة التى توفرها الدولة لتطوير ورفع كفاءة مراكزهم طبقًا للمواصفات القياسية، ويمكن الاستفادة من تلك المبادرة عن طريق التواصل الالكترونى مع القطاع على أرقام الواتس أب (01558626681- 01558626682).