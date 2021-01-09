إجراء امتحانات تحريرية لتقييم الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي "تفاصيل"

ضجت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تداول أنباء بشأن صدور قرار بإجراء امتحانات تحريرية لتقييم الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي.

امتحانات تحريرية لتقييم الصفوف

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور قرار بإجراء امتحانات تحريرية لتقييم الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي.

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم تقييم الطلاب بالصفوف الدراسية من الأول حتى الثالث الابتدائي، باستخدام نظام يعتمد على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ، دون إجراء أي امتحانات، من خلال المهام الفردية والجماعية بنوعياتها "الشفهية - التحريرية - المهارية"، وبناءً على أسلوب الأداء المتدرج.