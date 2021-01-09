شبيه عمرو دياب يرد على حالة التنمر التي تعرض لها

أعرب حسام مصطفى شبيه الفنان عمرو دياب، عن إستيائه الشديد من الهجوم والتنمر الذي وقع عليه جراء ظهوره في إعلان عمرو دياب الجديد، وكذلك البرامج المختلفة والتي حاول من خلالها التغني بكلمات أغاني عمرو دياب إلا أنه قابل حملة تنمر قاسية خلال الأيام القليلة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

فعلى الرغم من الشبه الكبير الذي بينه وبين الهضبة عمرو دياب، إلا أن صوته لن يكن كذلك، ما جعله فريسة لإنتقادات رواد السوشيال ميديا.

شبيه عمرو دياب ينتقد جمهور السوشيال ميديا

كتب حسام مصطفى، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "ما كفايه تريقه على صوتي يا محترمين قولت الف مره انا مش مطرب ولا بحب اغني ولا صوتي حلو بس الاخوه اللي بيقدمو البرامج مصمممين وحاجه قرف وكله عايز يركب التريند".