شبيه عمرو دياب- ارشيفية
أعرب حسام مصطفى شبيه الفنان عمرو دياب، عن إستيائه الشديد من الهجوم والتنمر الذي وقع عليه جراء ظهوره في إعلان عمرو دياب الجديد، وكذلك البرامج المختلفة والتي حاول من خلالها التغني بكلمات أغاني عمرو دياب إلا أنه قابل حملة تنمر قاسية خلال الأيام القليلة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
فعلى الرغم من الشبه الكبير الذي بينه وبين الهضبة عمرو دياب، إلا أن صوته لن يكن كذلك، ما جعله فريسة لإنتقادات رواد السوشيال ميديا.
شبيه عمرو دياب ينتقد جمهور السوشيال ميديا
كتب حسام مصطفى، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "ما كفايه تريقه على صوتي يا محترمين قولت الف مره انا مش مطرب ولا بحب اغني ولا صوتي حلو بس الاخوه اللي بيقدمو البرامج مصمممين وحاجه قرف وكله عايز يركب التريند".
وتابع مصطفى: "انا ممثل بأدي وبقلد حركات الهضبه عمرو دياب مع الشبه زي ف الاعلان كده كلكم بقيتم فنانين ومواهب ماشاء الله ومفكمش عيوب".
كواليس اعلان عمرو دياب
كشف حسام مصطفى كواليس تصوير الإعلان ومدى صعوبة تجسيد شخصية الفنان عمرو دياب على الشاشة.
وأوضح شبيه عمرو دياب، أن بروفات الاعلان كانت تمتد من 10 إلى 15 ساعة في اليوم نظرًا لأنه كان يحضًر أكثر من لوك للهضبة في مراحل عمرية مختلفة قد تصل إلى 3 أو 4 في اليوم.
وأشار، إلى انه كان يرتدي ملابس عمرو دياب والاكسسوارات اللازمة مثل الشعر والذقن من أجل الظهور أمام الكاميرا كعمرو دياب في كليباته السابقة.
الجدير بالذكر، أن عمرو دياب، قد طرح مؤخرًا البومه الجديد تحت عنوان يا انا يا لا، والذي تضمن عدد كبير من الأغاني المتنوعة والتي تتناسب مع جمهوره مختلف الأذواق منها: "فاكرني ياحب، وأنا معاك، من العشم، بتهزر، طبل، يادلعو، ويا أنا يا لأ، و"عايز أعمل زيك، ومحسود".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شبيه عمرو دياب يرد على حالة التنمر التي تعرض لها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.