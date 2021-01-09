سميرة الجزار: نحلل عينات من الماء فى المعامل للاطمئنان على نقائها بالمنوفية

قامت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، بالمساهمة فى حل أزمة تعكر ماء الشرب فى إحدى قرى المحافظة، بعد تقديم العديد من الشكاوى من الأهالي من تعكر ماء الشرب، وعليه تواصلت النائبة بالمهندس أحمد الباجورى، رئيس فرع مركز أشمون للمياه، الذي قام بدوره فورا بإخطار رئيس شبكة مياه زمام رملة الأنجب بأشمون، أحمد عيد، وبعد دراسة سبب تعكر الماء وجد أن التلوث يحدث عن إصلاح كسر ماسورة ماء الشرب وترتكز الرواسب فى نهاية خطوط الماء.

سميرة الجزار: شرب مياه نقية حق لكل مواطن

وقالت النائبه سميره الجزار عضو مجلس النواب، إيمانا بحق الإنسان في شرب كوب ماء نقي والتعاون المشترك بين الجهات الحكومية تكاتف الجميع لحل أزمة مياه الشرب، وتم تركيب ماسورة توصيل بين خطين ماء أساسيين بهدف عدم ركن الرواسب فى نهاية الماسورة وحركة الماء باستمرار كما سيتم خلال يومين تركيب محبس تنظيف للخط على الترعة للقضاء على المشكلة نهائيا.

وأثنت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، على سرعة استجابة مرفق المياه، للحفاظ على صحة الأهالى وحقهم فى شرب كوب ماء نظيف ونقوم بأخذ عينات من الماء لتحليلها بالمعامل للإطمئنان على مياه الشرب فى رملة الأنجب، وبعض القرى الأخرى، وهو ما يجعل من حق المواطن في مياه الشرب، خاصة أن قرى كثيرة تواجه، نفس المشاكل وتعمل الدولة على حلها والمبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس «مشروع تطوير 1000 قرية فقيرة، مؤكدة على أن حياة مئات الأسر المصرية في هذه القرى تغيرت بشكل كبير حتى الآن، مشيرة إلى أنها تسع إلى إدراج قرية زمام رملة الأنجب أشمون المنوفية ضمن القرى المختارة للتطوير.